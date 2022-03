"A situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle" : Bruno Le Maire explique le changement de pied du gouvernement sur les prix du carburant

Face à la montée des prix à la pompe, l'exécutif avait d'abord dit préférer des mesures ciblées avant de se rabattre finalement sur un dispositif général de remise à la pompe, qui concernera l'ensemble des Français à partir de 1er avril.

Bruno Le Maire, le 2 mars 2022, à Paris ( AFP / Eric PIERMONT )

"C'est la mesure la plus efficace dans les délais les plus rapides". A l'antenne de LCI , Bruno Le Maire a justifié l'évolution de la position gouvernementale face à la flambée des prix du carburant. Pendant plusieurs semaines, l'exécutif avait affiché sa volonté de prendre des mesures adressées aux secteurs les plus touchées par la hausse de la facture. Samedi, Jean Castex a finalement annoncé la mise en place d'un dispositif général de remise à la pompe, de l'ordre de 15 centimes par litre, qui s'appliquera à partir du 1er avril et pendant quatre mois.

"La situation est intenable pour des millions de Français. A situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle", a commenté le ministre de l'Economie, lundi 14 mars, précisant que la France ne sera pas le seul pays "d'Europe à prendre ce type de mesure". "La flambée des prix du carburant est insupportable et intenable pour des millions de gens", a lancé le locataire de Bercy, indiquant par ailleurs, comme la ministre de la Transition écologique Barbara Pompili, que des mesures cibles à l'attention des "gros rouleurs" étaient à l'étude.

Graphique montrant l'évolution du prix de vente du gazole, du Sans plomb 95 et du Sans plomb 98 en France de janvier 2016 à mars 2022 ( AFP / )

"Je travaille à la demande du Premier ministre sur des dispositifs ciblés sur les personnes ayant les revenus les plus modestes, qui utilisent leur véhicule parce qu'ils n'ont pas de solution alternative, et qui sont des gros rouleurs", a indiqué le ministre. Ce "mécanisme quasi-automatique qui puisse se déclencher, pour ceux qui en ont le plus besoin, quand les prix du carburant explosent" est en cours d'élaboration et sera prêt dans "plusieurs mois", selon Bruno Le Maire.

Les prix de tous les carburants, et notamment du diesel, augmentent en continu depuis plus de deux mois, en France comme dans le reste de l'Europe et ailleurs, en faisant l'un des sujets importants de la campagne électorale, avec l'inflation en général. La hausse a été causée par une production de pétrole qui n'arrive pas à suivre le rythme de la forte reprise économique mondiale et qui a été encore accélérée par l'invasion russe de l'Ukraine.