À Saint-Étienne, les Canaris volent dans le silence

Dans un Geoffroy-Guichard vide, le FC Nantes s'est imposé pour la première fois depuis novembre 2000 à Saint-Étienne (0-2) et a enfoncé des Verts en vrac. Voilà les Canaris provisoirement quatrièmes de Ligue 1.

AS Saint-Étienne 0-2 Nantes

"Ce n'est pas le foot"

Un nouveau venu ne devrait pas être accueilli ainsi. Le 12 décembre dernier, Renaud Emond disputait son dernier match avec le Standard de Liège face à Arsenal, en Ligue Europa. Puis, 2020 est arrivé et l'attaquant belge de 78 kilos a été attrapé par le FC Nantes. Son objectif ? "" Et sa première en Ligue 1 ? Un plongeon dans le vide, dans un Geoffroy-Guichard à huis clos, au coeur d'une rencontre sans réel rythme mais d'où les Canaris sont sortis avec les plumes saines et sauves : pour la première depuis novembre 2000, les Verts ont laissé le FC Nantes s'imposer dans leur salon et repartir avec trois points précieux (0-2). Étrange journée.Jour triste à Saint-Étienne : ciel triste, stade triste, avant-match triste. Si triste que l'arbitre désigné, Benoît Bastien, se claque dès l'échauffement et pousse alors sur scène le puceau Anthony Ustaritz, 27 ans et aucun match de Ligue 1 dirigé sur le CV. Puis, suite logique, match triste, plat, joué à petite vitesse et encombré de déchets techniques, tout ça avec pour seul fond sonore des "" ou des "". Il y a deux ans, Christian Gourcuff, alors posé sur le banc du Stade Rennais, a déjà connu un huis clos à Geoffroy-Guichard et ça emmerde celui qui est désormais installé à la barre d'un FC Nantes en quête d'un deuxième succès de suite à l'extérieur en championnat. "", ose-t-il en apéritif, avant de voir ses hommes se battre face au contexte. Au rayon des occasions, toujours la tristesse car hormis une volée de Nordin sauvée par Lafont