A Saint-Etienne, la fabrique de pâtes «haute couture» fête ses 100 ans

C'est une institution de la gastronomie stéphanoise qui fête ses cent ans. Derrière la devanture de Cornand au numéro 5 de la rue Pointe-Cadet, dans un quartier historique et commerçant de Saint-Etienne (Loire), se cache l'un des derniers fabricants de pâtes artisanales français. « Mon grand-père était percepteur des impôts à Marseille. Quand il a été nommé à La Ricamarie près de Saint-Étienne, ses deux fils qui étaient en apprentissage dans une fabrique de pâtes ont suivi. Et c'est ainsi qu'est née Cornand », raconte Luce Cornand, 54 ans, qui incarne la troisième génération à la tête de la société familiale. « Notre vrai savoir-faire chez Cornand, c'est la tagliatelle laminée que nous produisons toujours sur les machines qu'utilisait mon grand-père. »Dans l'arrière-boutique où se trouve l'atelier de fabrication qui occupe 1000 m2 sur trois niveaux, les gestes répétés sont les mêmes depuis un siècle : « Pour faire une tagliatelle, il faut mélanger de la semoule de blé dur, des œufs -- ou pas -- et de l'eau. » Le mélange, une fois pétri, devient lisse et soyeux comme un tissu. « Nos pâtes, c'est de la haute couture. »Recouvertes de feuilles d'orEt comme un couturier, Luce Cornand qui travaille aujourd'hui avec son fils Hugo, 25 ans, fait tout à la main, de la découpe au passage dans le laminoir afin de réduire l'épaisseur de la pâte. « Nous n'utilisons ni poudre d'œuf, ni bidon de jaune. Nous cassons encore les œufs nous-mêmes. »Une fois produites, les tagliatelles ou fettucine laminées sont séchées durant 48 heures avant d'être vendues. « Notre ambition a toujours été d'améliorer l'image de la pâte qui n'était pas très noble. Nous aimons jouer avec les couleurs, les saveurs. » Chez Cornand, 35 parfums de tagliatelles sont proposés aux clients : aux cèpes, à la truffe et même recouvertes de feuilles d'or comestibles pour les plus luxueuses, vendues 32 ...