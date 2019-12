A Saint-Denis, la gauche rêve d'union contre la réforme des retraites

C'est un cliché plutôt rare. Celui d'une gauche, à défaut d'être unie, au moins rassemblée, le temps d'un soir, sur une estrade. Les Insoumis, Europe Ecologie-les Verts, le NPA, Lutte Ouvrière, Génération. s et même le Parti socialiste se sont retrouvés ce mercredi soir pour un meeting commun dans l'amphithéâtre de la Bourse du Travail de Saint-Denis.Le tout, à l'invitation du Parti communiste de Fabien Roussel. La banderole qui surplombe les leaders venus représenter leur parti résume le programme du soir : « Contre la retraite Macron : une autre réforme est possible ». Plusieurs centaines de personnes se sont installées sur les petits sièges molletonnés rouges pour venir les écouter. En coulisses, certains cadres politiques s'extasient : « C'est historique ». Attendons de voir.Un point d'accord, déjà -- c'est la raison de leur présence commune : l'opposition en bloc au projet de réforme présenté par le gouvernement. Personne n'aura de mot doux pour cette réforme dessinée par l'exécutif, qui détricoterait le modèle social français, ou encore mènerait progressivement le système des retraites, de la répartition vers la capitalisation. Mais après ? La question : que peut concrètement faire la gauche, unie ce soir mais si divisée d'habitude, dans un tel contexte social ?« Mouiller le maillot tous ensemble pour gagner »Certains sont persuadés qu'elle se doit d'offrir une alternative, de faire des propositions. « Macron est fort de nos faiblesses, fort de nos divisions », rappelle le premier secrétaire du Parti socialiste, Olivier Faure, dont les oreilles siffleront à quelques reprises, alors qu'Olivier Besancenot et Nathalie Arthaud bousculent le bilan du PS au pouvoir. Faure propose la mise en place d'un « intergroupe » à l'Assemblée et au Sénat, qui permettrait aux différents partis politiques de dialoguer et travailler ensemble de manière continue.« Ça aurait de la ...