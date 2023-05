A Saint-Brévin, élus et citoyens défilent en soutien au maire démissionnaire

Élus de gauche, syndicalistes ou Brévinois, ils étaient plusieurs milliers de personnes à défiler mercredi à St-Brevin-les-Pins à l'appel de la gauche pour soutenir le maire démissionnaire de cette commune de Loire-Atlantique, devenu le symbole des élus locaux victimes de violences.

"Il a été le visage, dans les valeurs et dans les actes, de la République du quotidien, de la République du réel, pas celle des slogans", a lancé la maire PS de Nantes, Johanna Rolland, avant le début de la manifestation.

Elle a fait longuement applaudir le maire (DVD) de Saint-Brevin Yannick Morez qui avait créé une onde de choc dans tout le pays en annonçant sa démission il y a deux semaines.

A ses côtés dans les rues de cette station balnéaire de 14.000 habitants ont défilé le patron du PS Olivier Faure, son homologue communiste Fabien Roussel, la secrétaire nationale d'EELV Marine Tondelier, Jean-Luc Mélenchon (LFI) ou encore François Ruffin (LFI). Derrière eux, environ 3.000 personnes selon les organisateurs.

L'ancien leader de "La France Insoumise" Jean-Luc Mélenchon à Saint-Brevin-les-Pins en Loire-Atlantique, le 24 mai 2023talks to journalists before a march in support of former Mayor of Saint-Brevin Yannick Morez, who resigned after being targeted over plans concerning an asylum-seekers' centre, in Saint-Brevin-les-Pins, western France, on May 24, 2023. Some 2000 people took part in a march in support of the former mayor of Saint-Brevin, who resigned after being targeted by the far right since the end of 2021, following the officialisation of plans to move an asylum-seekers' centre that had existed in the town since 2016 near a school. His resignation came after he faced death threats and an arson attack on his home. ( AFP / Sebastien SALOM-GOMIS )