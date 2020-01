A Rugles, en Normandie, les retraités ne lâchent plus la tablette

Chaque lundi à Rugles (Eure), une dizaine de personnes âgées, l'œil rieur le plus souvent caché derrière des lunettes, se penchent sur de petits écrans tactiles : « L'équivalent de l'apprentissage de l'arabe ! » commente Jean Oursel, le turbulent du groupe.A 71 ans, dont deux années avec un ordinateur, ce retraité de la RATP a une longueur d'avance sur ses collègues côté utilisation d'Internet. Il passe donc une partie des séances à plaisanter en ouvrant des images animées sur Facebook : « Quelques conneries envoyées par les copains ! », chuchote-t-il, taquin.Quand il reprend son sérieux, Jean reconnaît pourtant avoir lui aussi des difficultés : « Je me débrouille pour la banque, les impôts, la mutuelle. Mais je ne sais toujours pas retrouver un dossier numérique », dit ce grand-père admiratif de ses petits-enfants qui, eux, « téléchargent des photos sur l'ordinateur en un seul clic, et ajoutent des cœurs rigolos sur l'image ! »Plus simple que l'ordinateur« Ici, les personnes âgées sont bien plus nombreuses qu'ailleurs sur le territoire de l'Eure, constate Estelle Martin, directrice de l'Association culturelle rugloise, qui propose ces ateliers d'initiation à la tablette. Au détour d'autres cours, on a réalisé que nos seniors avaient vraiment du mal avec le numérique et que la tablette pouvait être plus simple d'utilisation. » LIRE AUSSI > Val-d'Oise : dans le Vexin, les cours d'informatique pour les seniors font un carton« L'ordinateur, c'est plus brouillon », confirme Antoinette Chapron, une écharpe rose saumon nouée autour du cou. Depuis qu'elle ne peut plus conduire, la retraitée de 82 ans a bien besoin des nouvelles technologies et du commerce en ligne. Elle souhaite aussi pouvoir contacter ses petits-enfants, y compris lorsqu'ils sont à l'étranger. Pour l'ex-gardien de la paix chez qui l'on pressent une volonté de fer, la priorité est de continuer à ...