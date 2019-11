A Rouen, les déchets alimentaires des restaurants sont collectés à vélo

Depuis début septembre, deux jeunes coopératives basées dans l'agglomération de Rouen (Seine-Maritime), TerraLéo et Toutenvélo, ont lancé un nouveau service à destination des restaurants et des commerces alimentaires du centre-ville : la collecte à vélo de leurs biodéchets.« Le tri de ces déchets sera une obligation dès 2025. Peut-être même plus tôt, dès 2023 puisque la législation européenne vient d'être révisée », indique Caroline Tinel, l'une des fondatrices de TerraLéo qui se charge de transformer en compost les épluchures et les déchets végétaux (mais pas la viande) provenant des cuisines de ses clients sur un terrain situé sur la commune de Maromme, à deux pas de Rouen. « Il fallait un site pas trop éloigné pour pouvoir utiliser le vélo comme mode de collecte », continue la jeune femme. LIRE AUSSI > Le bokashi, le compostage japonais pour alléger les poubellesCinq restaurateurs rouennais ont décidé de tester ce service qui leur coûte mensuellement entre 40 euros (pour un passage hebdomadaire) et 70 euros (pour deux passages). Le complexe d'escalade Arkose est de ceux-là : « Ça correspondait à nos engagements en faveur de l'environnement », indique Rémi Legat, le responsable du site. « Et concrètement, ça ne complique pas notre travail puisque la caisse de stockage est fournie. Il suffit simplement d'y penser. » D'une contenance de 25 litres pour être facilement transportable, le bac étanche est ensuite pris en charge par les cyclistes de Toutenvélo jusqu'au site de compostage qui doit au final approvisionner gratuitement un maraîcher local.Les premiers retours sont positifs. Et en moyenne de 100 à 150 kg de déchets sont déjà valorisés chaque semaine. Reste aujourd'hui à développer le nombre de professionnels intéressés. Le Parisien, partenaire de la consultation «Comment agir ensemble dès maintenant pour l'environnement ?», initiée par Make.org, vous invite à proposer ...