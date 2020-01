A Rouen, le nouveau crématorium contribue au chauffage des vivants

Depuis le début du mois de janvier, la métropole de Rouen a mis en service un second crématorium. Construit au Petit-Quevilly (Seine-Maritime), sur la rive gauche de la Seine, pour un montant global de 5,5 millions d'euros, il vient compléter un premier équipement devenu insuffisant pour répondre aux besoins actuels de la population.« Un four, c'est au maximum 2 000 crémations annuelles. Et le crématorium du cimetière du Monumental en possède deux, ce qui n'était plus assez », rappelle Gwenaëlle Salaün, chargée de la mise en service du nouveau site. Celui-ci vient donc doubler les capacités en la matière de l'agglomération rouennaise, où il n'était pas rare de devoir attendre plus de deux semaines ou trouver un crématorium ailleurs dans le département.Plus confortable, doté d'une salle de réception pour accueillir les familles à l'issue de la cérémonie pour honorer la mémoire de leur défunt, le nouveau crématorium bénéficie également d'une technologie destinée à récupérer une partie la chaleur générée par l'équipement pour la réinjecter dans le réseau de chauffage urbain. « C'est un sujet sensible », reconnaît Gwenaëlle Salaün. « Il faut faire preuve de pédagogie pour l'expliquer, car nous sommes confrontés à des interrogations sur ce point ».Un dispositif utilisé au Père-Lachaise à ParisCar techniquement, ce n'est pas la chaleur produite par la combustion des corps qui est utilisée, mais celle des équipements destinés à refroidir les fumées des fours, qui sortent à 850 °C, et qui doivent être filtrées avant d'être rejetées dans l'atmosphère. « C'est un peu le même principe qu'un réfrigérateur qui, pour produire du froid, génère de la chaleur, comme on peut le constater en touchant l'arrière d'un appareil ».Ce dispositif novateur, déjà utilisé par exemple au cimetière du Père-Lachaise à Paris, permet donc d'utiliser les calories produites par ces ...