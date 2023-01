À Rome, tous les chemins mènent à Dybala

Auteur d'un doublé face à la Fiorentina, son deuxième de la saison, Paulo Dybala a une nouvelle fois été l'artisan principal de la victoire romaine (2-0). Depuis son retour du Qatar, la Joya affiche un niveau majestueux et s'impose encore plus comme l'élément indispensable de la bande à Mourinho.

En voilà un qui respecte ses résolutions de la nouvelle année. Fraîchement sacré champion du monde, Paulo Dybala est revenu à Rome avec une énergie débordante. Auteur du but de la qualification ce jeudi en Coupe d'Italie face au Genoa (1-0) , l'attaquant argentin a remis ça ce dimanche soir à l'Olimpico en inscrivant un doublé face à la Fiorentina (2-0) , en deux frappes s'il vous plaît. Un réalisme glaçant combiné à une aisance technique (91% de passes réussies) et une vision du jeu redoutable lui permettant d'illuminer la pelouse miteuse du stade olympique, donnant la migraine aux défenseurs florentins. Même Sofyan Amrabat n'a rien pu faire, c'est dire. En l'espace de deux semaines, l'Argentin est tout simplement devenu le patron de cette Roma, celui qui dicte le rythme, qui parvient à faire des différences sur une passe, un contrôle, un appel. Et honnêtement, un Dybala à ce niveau n'a pas vraiment d'équivalent. Néanmoins, au coup de sifflet final, la Joya a dégainé la carte de l'humilité :Outre sa fabuleuse prestation individuelle, l'ancien de la Juve est surtout parvenu à nouer une véritable relation avec Tammy Abraham qui lui a délivré deux bonbons., a lâché le sourire aux lèvres l'attaquant anglais au coup de sifflet final. Il faut dire que les deux hommes dégagent une véritable complicité. Avec son nouveau "partner in crime", Abraham a retrouvé la confiance, comme en témoigne son but salvateur face au Milan (2-2) le week-end dernier. Double buteur et double passeur ce dimanche soir, le duo Abraham-Dybala a émerveillé les 60 000 supporters du club de la louve présents dans les travées de l'Olimpico. Une complémentarité permettant à la Roma d'enchaîner les bons résultats… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com