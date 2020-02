À Rétromobile, les collectionneurs obtiennent leur droit de cité

Ce n'est pas une manifestation habituelle qui s'ouvre porte de Versailles mercredi et se tient jusqu'à dimanche (1), où l'on est normalement plus enclin à venir voir ce qui se fait de nouveau qu'à frétiller au milieu d'un bric-à-brac de pièces détachées et de voitures d'occasion. Mais ces occasions-là sont rutilantes et souvent beaucoup plus chères que lorsqu'elles furent vendues neuves, pour certaines il y a très longtemps. Le salon de la voiture ancienne et des engins à moteur d'autrefois, qui en est à sa quarante-cinquième édition, s'ouvre dans un contexte plus favorable désormais, villes et États les assimilant à la protection du patrimoine. Entre le salon et le musée vivant, c'est un pan d'histoire que l'on vient admirer ou célébrer ici, même à Paris l'autophobe.Qu'est-ce donc qui fait accourir au Palais des expositions près de 130 000 visiteurs durant quatre jours ? Il faut le voir pour le croire, mais c'est le rêve. Toutes générations confondues, du grand-père aux petits-enfants, ils sont tous là, collectionneurs, membres de clubs, marchands ou simples admirateurs à écarquiller les yeux pour celle (s) qu'ils sont venus voir mais s'exclamant aussi devant celles qu'ils n'attendaient pas. Le choix est immense, et pourtant, de cette France du début du XXe siècle, qui comptait pas moins de 1 000 constructeurs, combien d'ancêtres ont disparu au fil du temps, des modes qui passent, des guerres, des réglementations ? Quelques...