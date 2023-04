À Rennes, tous dans la même galère

Bruno GENESIO coach of Stade Rennais during the Ligue 1 Uber Eats match between Lyon and Rennes at Groupama Stadium on April 9, 2023 in Lyon, France. (Photo by Anthony Dibon/Icon Sport)

Depuis la Coupe du monde, le Stade rennais avance à un rythme de candidat au maintien plus qu'à l'Europe. Cette saison ressemble de plus en plus à un échec pour les Bretons, et les responsabilités sont partagées, même s'il sera important de ne pas tout jeter à la poubelle dans la précipitation en cas de faillite.

Il n’est plus question de relativiser ou de cacher la poussière sous le tapis au Stade rennais, renversé par Lyon ce dimanche (3-1) et battu pour la dixième fois cette saison en championnat. Aucune autre équipe du top 10 n’a concédé autant de défaites (9 pour Lorient et Lyon, 8 pour Lille). Un constat inimaginable après une première partie de saison réussie sur le plan comptable et une série de 17 matchs d’affilée sans perdre toutes compétitions confondues avant le Mondial, point de rupture d’une équipe devenue quelconque et avançant à un rythme d’escargot depuis la reprise (19 points en 15 rencontres). Heureusement pour Rennes, toujours 6 e à 2 points d’une place européenne, les concurrents ne sont pas plus forts, ni très réguliers, ce qui laisse un peu d’espoir au milieu de tout ce désespoir.

C’est lamentable de présenter un visage comme ça.…

Par Clément Gavard, au Groupama Stadium pour SOFOOT.com