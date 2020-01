À Rennes, première ville à bannir les terrasses chauffées, les habitants sont divisés

Les nombreuses terrasses de cafés et restaurants à Rennes (Ille-et-Vilaine) sont loin d'être désertes en ce début du mois de janvier. Certes, il fait plutôt doux, mais depuis deux jours, les plus frileux doivent néanmoins se passer du chauffage extérieur interdit depuis la nouvelle année. La capitale bretonne est officiellement devenue la première métropole française à bannir complètement les terrasses chauffées.Installés sous un triple radiant électrique éteint, Gwen et Ali finissent de boire leur café. Pour la trentenaire originaire de Marseille, cette décision est plutôt une bonne chose. « Je ne vis que depuis un an à Rennes et j'apprécie les initiatives de la ville en faveur de l'écologie. Quand il fera plus froid, on rentrera à l'intérieur des bars. Cela peut même nous inciter à arrêter de fumer », remarque-t-elle, en lorgnant sa cigarette dans le cendrier.« Pour les fumeurs, c'est dommage »L'avis de Morgane et Thibaud est plus mitigé. « La moitié des établissements n'ont pas beaucoup de place en salle. Cela va sans doute entraîner une baisse du chiffre d'affaires pour eux, surtout le soir en hiver. » Quant à se couvrir d'un plaid mis à disposition des clients, Morgane ne l'envisage pas. « Je n'aime pas trop utiliser quelque chose qui a déjà été touché avec des mains sales. »Sous le barnum d'un autre café du centre-ville, Augustin, Antoine, Jules, Annwenn et Kalista retrouvent une dizaine d'amis, tous âgés de 15 ou 16 ans. « Pour les fumeurs, c'est dommage, regrette la dernière. À l'intérieur, il fait trop chaud et il y a souvent trop de bruit. » À l'inverse, Augustin et Antoine, y voient l'opportunité de « réduire notre impact environnemental. Sauf qu'il faudrait le faire partout en France, sinon ça ne servira à rien. Pourquoi pas une loi ? »Le Parisien, partenaire de la consultation « Comment agir ensemble dès maintenant pour l'environnement ? », initiée ...