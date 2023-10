A Rennes, le système "2 trains sur la même voie" permet d'augmenter le trafic ferroviaire

Le système "2 trains sur la même voie" (2TMV) a été inauguré jeudi en gare de Rennes, une évolution qualifiée de "première" en France par le ministre des Transports qui permettra de faire circuler 120 trains en plus par semaine en septembre 2024.

"Avec des projets qui sont plus sobres sur le plan budgétaire, plus modeste, on arrive à faire des changements extrêmement puissants. Quand en deux ans de travaux, avec une quinzaine de millions d'euros d'investissement collectif, avoir 30% de capacité en plus en gare de Rennes, c'est une vraie transformation", a déclaré le ministre Clément Beaune lors de l'inauguration.

"A Rennes on a trouvé une solution qui peut se reproduire ailleurs", a-t-il estimé.

Dans les faits, le système 2TMV offre la possibilité de recevoir un autre train sur une voie occupée, qui repartira en sens opposé au premier. En gare de Rennes, beaucoup de trains arrivent et repartent d'où ils viennent, comme par exemple les trains Saint-Malo/Rennes/Saint-Malo.

Pour informer l'usager, les panneaux d'affichage préciseront le numéro de voie et la zone de quai, en lettres, de leur train.

Les travaux de génie électrique, de signalisation et informatique ont duré deux ans.

"Cette solution marche très bien pour ce type de service. Si vous avez une gare où les trains ne font que traverser, c'est une solution qui ne sert pas à grand-chose", a expliqué le PDG de SNCF Réseau Matthieu Chabanel, ajoutant que Annemasse (Haute-Savoie) serait le prochain site concerné par le 2TMV à l'automne.

"La gare de Rennes est la première en France à bénéficier de cette solution technique sur ses dix voies à quai", a-t-il précisé, soulignant que ce système n'avait pas "nécessité un chantier long et coûteux à l'image des agrandissements qui auraient été nécessaires pour créer de nouveaux quais".

Après une année de rodage, le système sera effectif à la rentrée 2024 avec en particulier le renforcement de l'offre de trains pendant les périodes creuses qui devrait permettre aux habitants de la métropole de "lâcher leur voiture", a dit le président de région Loïg Chesnais-Girard (ex-PS).

Actuellement, "il y a des moments où ça chauffe sur les quais: on va se donner de l'air pour les années qui viennent", a-t-il ajouté, soulignant que selon les données de l'Insee "à horizon 2050 le grand Rennes doit accueillir 200.000 habitants en plus".