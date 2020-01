À Rennes, Jérémy Morel s'est imposé comme une valeur sûre

Souvent critiqué, parfois moqué, Jérémy Morel a débarqué au Stade rennais à la surprise générale et sur la pointe des pieds l'été dernier. Résultat, à 35 ans, le défenseur s'est imposé comme un titulaire indiscutable dans l'équipe de Julien Stéphan. Pas vraiment étonnant pour une valeur sûre de Ligue 1.

Sylvain Ripoll : "Jérémy est un sacré athlète"

Jérémy Morel serait un joueur banal. Au mieux un bon défenseur de complément, au pire un gars qui ne broncherait pas quand on lui demande de s'asseoir sur le banc. Après huit ans passés entre l'OM et l'OL, le joueur de 35 ans a fait le choix de revenir vers sa Bretagne natale l'été dernier. Direction le Stade rennais - un club qu'il devait rejoindre en 2011 avant de le snober pour répondre à l'appel de Marseille -, où le duo Létang-Stéphan l'a convaincu de signer pour une année. De quoi faire grogner une partie des supporters bretons. Les raisons ? Morel serait cramé, trop lent, plus au niveau pour la Ligue 1, surtout pour un club dont l'ambition reste de choper une place européenne en fin de saison. Verdict après six mois d'expérience : l'international malgache a encore une fois balayé les inquiétudes et les critiques en s'imposant comme un titulaire indiscutable dans l'arrière-garde d'une équipe installée sur le podium à la mi-saison. C'est ce qu'on appelle une valeur sûre.Il faut dire que le principal intéressé n'a pas mis longtemps à se mettre dans la poche les sceptiques : le 10 août, à Montpellier, il est devenu le premier buteur rennais de la saison en championnat après seulement six minutes de jeu, offrant au passage au SRFC un précieux succès pour débuter. D'abord à l'aise dans le 5-3-2 de Stéphan - dans l'axe comme sur le côté gauche de la défense -, Morel n'a pas perdu son statut de titulaire au moment où Rennes est revenu au 4-4-2. Mieux, il est le deuxième joueur le plus utilisé (derrière Hamari Traoré) par le technicien breton depuis le début de saison (17 titularisations sur 18 matchs de L1). ", pose Sylvain Ripoll, adjoint de Christian Gourcuff à l'époque où Morel faisait ses débuts dans l'élite avec Lorient.