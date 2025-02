A Redon et dans l'ouest, la décrue entamée durera plusieurs jours

Des sauveteurs à l'oeuvre à Redon où la décrue se poursuit le 1er février 2025 ( AFP / JEAN-FRANCOIS MONIER )

La décrue se poursuit dimanche à Redon (Ille-et-Vilaine) et dans les autres communes de l'ouest touchées par des inondations depuis le week-end dernier mais le retour à la normale sera progressif et prendra encore "plusieurs jours", selon les dernières prévisions.

"Si la tendance générale est à l’amélioration, un retour à des conditions normales sans débordements sur l’ensemble du bassin de la Vilaine nécessitera encore plusieurs jours", indique la préfecture d'Ille-et-Vilaine dans un communiqué.

Dimanche matin, 55 routes étaient encore coupées et déviées, notamment dans le secteur de Redon, où le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, s'est rendu la veille et où d'importants moyens de pompage ont été déployés pour accélérer la décrue.

Dans la région, l'organisme de prévisions Vigicrues n'affichait plus en vigilance orange que deux tronçons, la Seiche près de Rennes, et la Vilaine aval, à cheval sur l'Ille-et-Vilaine, la Loire-Atlantique et le Morbihan.

Sur le quai Dugay-Trouin dans le centre de Redon, un secteur évacué en raison de la montée des eaux, la Vilaine était redescendue à 4,59m vers 9H30, un niveau légèrement inférieur à celui enregistré mardi matin, au début des inondations.

A Saint-Nicolas-de-Redon, de l'autre côté de la Vilaine côté Loire-Atlantique, des pompes d'une capacité de 120 m3 par heure ont été mises en service samedi par des plongeurs pour évacuer l'eau qui noie depuis des jours les habitations et la zone commerciale.

Au total, les moyens supplémentaires installés à Redon sont capables de "vider une piscine olympique toutes les heures", a indiqué Bruno Retailleau lors de sa visite.

Le ministre a également promis que le dispositif de reconnaissance d'état de catastrophe naturelle, cruciale pour l'indemnisation par les assurances, serait "accéléré" pour Redon et une vingtaine de communes sinistrées dans la région.

Depuis le début de cet épisode de crues dans l'ouest, qui a également touché plus en amont certains quartiers de Rennes, quelque 1.108 personnes ont été évacuées en Ille-et-Vilaine, dont 150 à Redon, ainsi que 370 à Saint-Nicolas-de-Redon (Loire-Atlantique).

Si la situation s'améliore, "aucun retour à domicile n’est autorisé pour les personnes évacuées dans la zone touchée par les inondations", a averti samedi la mairie de Redon, qui maintient jusqu'à nouvel ordre ses arrêtés d'évacuation.

Dans son dernier bulletin, Météo-France maintient également en vigilance orange crues l'Eure et le Val-d'Oise (tronçon de l'Epte) ainsi que la Somme pour le fleuve du même nom où "des débordements dommageables sont en cours avec une tendance à la décrue relativement lente."