À quoi va servir la cryptomonnaie du PSG ??

Le PSG aura mis le temps, mais sa cryptomonnaie est enfin là. Comme révélé par L'Équipe à l'époque, le club de la capitale avait annoncé en septembre 2018 la signature d'un partenariat avec socios.com, plateforme spécialisée dans les monnaies virtuelles. Un an et demi plus tard, les supporteurs parisiens peuvent désormais acquérir des « tokens », comprendre des jetons numériques, relaye Le Figaro. De cette façon, ils peuvent peser dans les décisions de leur équipe favorite, histoire de devenir « plus qu'un fan », comme le souligne le club pour promouvoir cette initiative 2.0.Il s'agit ici du deuxième club de football à avoir sa monnaie virtuelle, après la Juventus Turin, qui l'a lancée en décembre dernier. Mais avant donc des mastodontes comme le Real Madrid, le FC Barcelone ou Manchester United, qui comptent parmi les équipes les plus riches de la planète, tous sports confondus. Au total, 20 millions de « $PSG » (à prononcer « dollar PSG ») vont être vendus à deux euros l'unité sur socios.com. Il sera aussi possible d'en acquérir sur les bourses spécialisées, pour les personnes les plus à l'aise avec les cryptomonnaies.Lire aussi Mais, au fait, c'est quoi, la blockchain, exactement ?Participer à la vie du clubLes fans pourront les revendre et spéculer dessus, puisque le cours de cette monnaie virtuelle sera fluctuant. Ils pourront détenir autant de tokens qu'ils le souhaitent : plus ils en auront, plus leur avis...