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À quoi ressemblerait une Coupe du monde à 64 ?
information fournie par So Foot 21/07/2026 à 18:28
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À quoi ressemblerait une Coupe du monde à 64 ?

À quoi ressemblerait une Coupe du monde à 64 ?

Dans sa course au gigantisme, la FIFA prépare lentement mais sûrement le terrain pour une Coupe du monde à 64 équipes. Le président de la Conmebol en a esquissé les contours, ne reste plus qu'à les officialiser.

« Nous allons devoir inventer de nouveaux mots pour décrire le succès rencontré par cette Coupe du monde de la FIFA. » Gianni Infantino, sur le site de la FIFA. « Cette Coupe du monde n’a pas simplement battu tous les records possibles, elle les a pulvérisés. » Gianni Infantino, sur le même site de la même FIFA. Il a trouvé les mots. Ce sont toujours des superlatifs : ce Mondial a vu les meilleures équipes, a généré les plus hauts revenus, a proposé le meilleur show de mi-temps ever . Infantino cultive l’hyperbole, alors il peut se permettre une prédiction : « Cette Coupe du monde a été incroyable, la prochaine sera fantastique. » Avec 104 matchs ou 128 ?

Une soupe pas populaire

Tout va bien pour la FIFA. Elle a généré quinze milliards de dollars de revenus, selon le Guardian . 727 millions de dollars ont été redistribués aux pays participants : 50 millions sont allés dans les poches de l’Espagne, 33 à l’Argentine, 29 à l’Angleterre, 27 à la France… Devant ce pactole, cette dernière, comme l’apprend L’Équipe , commence doucement à se positionner pour organiser l’édition 2038. Le président de la Conmebol, Alejandro Domínguez, a lui aussi profité de l’élan du tournoi pour annoncer la nouvelle : élargir l’édition 2030 à 64 nations. « Cette question sera sans aucun doute examinée et débattue au sein des commissions compétentes après cette Coupe du monde », posait le chef Infantino avant le Mondial.…

Par Ulysse Llamas pour SOFOOT.com

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