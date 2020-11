À quoi ressemblerait PSG-Rennes en 2020 sans les Qataris ?

Il y a dix ans, le dernier PSG-Rennes joué au Parc des Princes avant l'arrivée des Qataris accouchait d'un triste 0-0. Oui, mais dans un monde parallèle, le club de la capitale n'a jamais été racheté par QSI, et la rencontre de ce samedi soir entre Paris et le Stade rennais est tout sauf une affiche entre deux équipes installées sur le podium. Fiction.

Si Rennes dérange, il faut le dire

Imbroglio, Hayek Human Holding et Charléty

Dix bus, c'est le contingent annoncé par le Roazhon Celtic Kop pour ce déplacement du Stade rennais à Paris. Comme d'habitude, dirons-nous, sauf que les supporters du club quinquagénaire font déjà la moue à l'idée de voir des aficionados bretons - et autres footix opportunistes, selon eux - porter les couleurs rouge et noir en latérales, faute d'avoir pu se procurer un précieux sésame pour le parcage de l'enceinte ouverte aux quatre vents de la porte de Gentilly. Sportivement, le résultat est presque déjà connu d'avance. Depuis son rachat par Salma Hayek en 2011, jamais le Paris Saint-Grégoire n'a réussi à s'imposer contre l'ogre d'Ille-et-Vilaine. Pire encore : en dix-huit rencontres, les Parisiens n'ont trouvé le chemin des filets qu'à cinq reprises (avec notamment trois buts de Jimmy Briand).Pour les hommes de Sylvain Armand, la tâche s'avère donc titanesque., a confirmé le capitaine parisien Benjamin Nivet, arrivé l'été dernier dans la capitale pour se rapprocher de sa famille qui réside en Eure-et-Loir.Pour les derniers fidèles du PSG, cette rencontre garde surtout le même goût particulier, année après année, depuis que les pontes du SRFC ont fait basculer le destin d'un club qui était pourtant voué à tutoyer les sommets. Récit d'une drôle d'histoire qui a changé la face du football français.Mai 2011. Entre deux nouvelles informations autour de l'arrestation de Dominique Strauss-Kahn à New York, le Paris Saint-Germain fait parler de lui. Le club de la capitale sort d'une belle saison avec une quatrième place en championnat, mais ce n'est pas ce qui intéresse les médias. Non, le gros feuilleton, Lire la suite de l'article sur SoFoot.com