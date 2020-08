À quoi ressemblera la Ligue des champions en 2024 ?

Vous vous y êtes habitué, vous prenez du plaisir, chaque saison, à regarder la Coupe d'Europe, avec sa phase de poules en première partie de saison, puis sa phase finale. Eh bien préparez-vous, car tout risque de changer en 2024. Lorsque la fiction rencontre la réalité...

En 2024, on passe à une immense C1 ?

La saison 2019-2020 vient de s'achever sur le titre européen du Bayern Munich, après avoir battu le Paris Saint-Germain. Et alors que ledevait être unique et sans suite, il semblerait que ces matchs secs sur terrain neutre aient beaucoup plu aux dirigeants européens. Le jour même de la finale, à Lisbonne, le président de L'UEFA, Aleksander ?eferin, a donné une interview à l'agence de presse Reuters et a affirmé son attachement à ce format.De là à dire que ça va se répéter dans le futur, il n'y a qu'un pas. ?eferin a néanmoins précisé que le malheur d'une telle organisation était, donc de la potentielle valorisation des droits TV, nerf de la guerre de l'UEFA. Comment faire alors ?Pour le journaliste Simon Evans, tout devrait se jouer à partir de la saison 2024-2025, au moment où les contrats droits TV européens prendront fin et que le format des coupes d'Europe sera rediscuté. Révélé par leen mars 2019, le syndicat européen des clubs, l'ECA, dirigé par le président de la Juventus, Andrea Agnelli, a proposé une solution. Pour assurer à la fois plus de matchs, donc plus de retransmissions à la télé, et plus de suspense, avec un tournoi final, la Ligue des champions, dès 2024, pourrait passer à une phase de groupes plus intense : 4 poules de 8 plutôt que 8 groupes de 4 actuellement.Cela signifierait 14 matchs par équipes au lieu de 6, soit 2,3 fois plus de soirées foot à la télévision, 2,3 fois plus de recettes publicitaires et marketing, 2,3 fois plus de revenus billetterie, de visibilité et de gains commerciaux. Puis, afin de conserver une relation avec leurs supporters, les 4