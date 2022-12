À quoi faudrait-il s'attendre pour les coupures d'électricité cet hiver ?

( AFP / BERTRAND GUAY )

Dans la soirée du mercredi 30 novembre, Elisabeth Borne a envoyé une circulaire aux préfets concernant des coupures d'électricité dans toute la France cet hiver. Elles seraient d'une durée maximale de deux heures.

Le scénario de coupures momentanées de courant est de plus en plus envisagé, notamment par la Première ministre Elisabeth Borne qui a envoyé une circulaire au préfet, dans laquelle figurent plusieurs précisions à ce sujet.

Afin de surveiller leur consommation, les Français peuvent s'inscrire volontairement sur le site Ecowatt, créé pour aider à gérer l'usage d'électricité.

En cas de grandes difficultés de production ou de températures très basses, le site lancerait une alerte, trois jours avant la potentielle coupure : "L'idée est que personne ne soit surpris", souligne une source du gouvernement.

À la suite de cette alerte, les Français devraient réduire au maximum leur consommation d'électricité. Si ces réductions ne sont pas concluantes, des coupures d'électricité seraient effectuées dans des petites parties de départements, réparties dans l'ensemble du pays.

Annoncées la veille à 17 heures, ces coupures dureraient deux heures au maximum et surviendraient entre 8 heures et 13 heures, ou entre 18 heures et 20 heures.

La Corse dispensée de coupures

Il n'y aura aucun département délesté en entier, mais seulement des parties minoritaires du territoire, jamais deux fois les mêmes personnes et aucun des quelque 3.800 patients à haut risque dépendants d'un équipement médical à domicile branché sur le secteur.

L'éclairage public pourrait être touché, ainsi que les feux de circulation, les trafics de trains et les feux de circulation. Le gouvernement invite les préfets à sensibiliser les Français à limiter leurs déplacements.

Si ces coupures s'officialisent, la Corse ne sera pas concernée. Le département relié à l'Italie dispose de sa propre production électrique.

Seront aussi dispensés de coupures les lignes alimentant des hôpitaux, les commissariats ou les gendarmeries. En revanche, les écoles y seraient exposées, dans quel cas elles devraient attendre l'après-midi pour accueillir leurs élèves.

Pour les voyageurs, le risque est que certains trains ou métros soient annulés pour éviter d'avoir des passagers bloqués en pleine voie: "soit ça roule de bout en bout, soit on préférera interrompre deux heures, car être coincé dans le métro deux heures n'est pas une option".

"Il ne faut pas considérer ces coupures comme une fatalité"

Pour les urgences, il sera recommandé de privilégier le 112. Une cartographie complexe des zones blanches où les antennes téléphoniques relais seraient coupées est en cours de réalisation.

Invité sur franceinfo dans la matinée du jeudi 1er décembre, Xavier Piechaczyk, président du directoire de RTE a rappelé la nécessité de baisser la consommation d'électricité : Il y a "une situation à risque mais il ne faut pas considérer ces coupures comme une fatalité", a-t-il déclaré.

La France est exposée à des risques de coupures en particulier en raison d'un niveau de production d'électricité nucléaire au plus bas. La moitié de son parc de réacteurs est indisponible en raison de maintenances programmées mais parfois prolongées, ou de problèmes de corrosion.

La cellule interministérielle de crise travaille aussi sur un scénario de blackout mais sans y croire.