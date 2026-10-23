À quoi bon regarder du foot dans un pays en pleine bascule autoritaire ?

Qu’importe la rencontre qui se tiendra dimanche soir, puisqu’on sait que ce ne sera pas PSG-OL : pour la majorité des supporters des équipes sur le terrain, rentrer chez soi à l’issue de la rencontre relèvera sûrement de l’illégal. De toute façon, à quoi bon regarder du foot dans un pays en pleine bascule autoritaire ?

Vous le regarderez où, le match de votre équipe, ce week-end ? Imaginez que votre équipe favorite remette enfin un pied devant l’autre en championnat, cela vous met du baume au cœur. Puisque vous n’avez pas souscrit à la dizaine d’abonnements nécessaires pour regarder légalement du foot, vous profitez des réjouissances hebdomadaires pour vous retrouver entre amis, aller trinquer au sirop au comptoir du coin. C’est votre petit plaisir de la fin de semaine, votre moment de sociabilité avant d’enchaîner sur une nouvelle semaine de boulot.

Dimanche soir, à ce qui aurait dû être la clôture de la journée de championnat, il aurait sûrement fallu faire l’impasse sur votre rendez-vous si vous habitez à Paris ou Lyon. Car à l’heure du coup de sifflet final, si l’arbitre a eu l’outrecuidance d’estimer un temps additionnel trop long, vous risquez de n’avoir pas le droit de rentrer chez vous, sous peine d’une forte amende. Voyez, l’autoritarisme rampant de notre gouvernement vient de vous toucher dans votre quotidien. S’il vous prive de votre passe-temps favori, voilà qu’il vous laisse l’occasion de se demander : à quoi bon se contenter de regarder le foot dans un pays qui bascule ?…

Par Baptiste Brenot pour SOFOOT.com