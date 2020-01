Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client A quelques heures du Brexit, l'Union Jack disparaît à Bruxelles Reuters • 31/01/2020 à 21:29









A QUELQUES HEURES DU BREXIT, L'UNION JACK DISPARAÎT À BRUXELLES BRUXELLES (Reuters) - Le drapeau britannique a été retiré vendredi du hall d'entrée du Conseil européen et devant le siège du Parlement européen à Bruxelles, un geste symbolique réalisé à quelques heures de la sortie officielle du Royaume-Uni de l'Union européenne. Il a fallu moins d'une minute à deux employés pour retirer l'Union Jack de sa hampe située dans la grande salle d'entrée du Conseil européen, lieu de rendez-vous des chefs d'Etat et de gouvernement des pays membres, puis pour le plier et quitter les lieux sans plus de cérémonie. Moins de 30 minutes plus tard, la bannière britannique a également disparu des abords du Parlement, à Bruxelles, où flottent toujours les drapeaux des 27 Etats membres de l'UE. Le drapeau étoilé de l'Union a été hissé sur le mât laissé libre. Le Brexit deviendra réalité vendredi à 23h00 (GMT). (John Chalmers, version française Simon Carraud)

