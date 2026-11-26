A Perpignan, les statues géantes de la Nativité voulues par la mairie RN font "parler"

Trois statues géantes de l'enfant-Jésus et de ses parents Marie et Joseph installées sur la place de la République à Perpignan, le 26 novembre 2026 dans les Pyrénées-Orientales ( AFP / Ed JONES )

Érigées sur une place de Perpignan par la mairie RN, trois statues géantes de l'enfant-Jésus et de ses parents Marie et Joseph font "parler" les curieux, après l'interdiction par la justice de l'installation d'une crèche dans l'hôtel de ville.

Les sujets XXL - le plus grand, Joseph, mesure plus de 14 mètres de haut - ont été acquis pour un budget de quelque 120.000 euros par la municipalité dirigée par Louis Aliot, vice-président du Rassemblement national (RN).

Ils ont été érigés sur la place de la République, devant le théâtre municipal, en vue des festivités de Noël 2026, après que le tribunal administratif de Montpellier a interdit, en février 2025, l'installation d'une crèche dans le patio de la mairie mais l'a jugée "possible" dans les "autres emplacements publics" dès lors qu'elle "ne constitue pas un acte de prosélytisme ou de revendication d'une opinion religieuse".

Depuis le début de la semaine, habitants et autres curieux viennent découvrir les santons monumentaux créés par l'artiste espagnol Pachi, de son vrai nom José Manuel García Esquiva, auteur d'un pessebre géant (crèche en langue catalane) à Alicante, en Espagne.

"Ça a le mérite de faire parler de Perpignan", s'est félicité mercredi soir un quadragénaire habitant de la ville.

"Dans un état laïc, les institutions municipales ne devraient pas financer de figures religieuses et mettre autant d'argent public dedans", a au contraire fustigé Lucie, une Perpignanaise qui refuse de donner son patronyme, comme d'autres personnes interrogées par l'AFP.

Même son de cloche pour Angèle, qui "pense quand même que c'est un investissement cher pour trois sujets", et "en plus, l'oeuvre est gardée 24h/24h par un gardien".

Sarah, jeune étudiante de confession musulmane, n'est pas gênée de voir cette crèche chrétienne dans l'espace public mais ne la juge "pas du tout représentative", car "là, Jésus est blond aux yeux bleus alors qu'il était Palestinien".

De son côté, une habitante d'Espira-de-l'Agly (Pyrénées-Orientales) s'enthousiasme devant l'"énorme" et "magnifique" Sainte Famille: "il a fait ça bien, monsieur Aliot, il a raison : ça fait maintenir nos traditions".

Trois statues géantes de l'enfant-Jésus et de ses parents Marie et Joseph installées sur la place de la République à Perpignan, le 26 novembre 2026 dans les Pyrénées-Orientales ( AFP / Ed JONES )

Avec cette exposition en plein air, la municipalité RN veut à la fois "satisfaire à la tradition catalane de l'exposition d'un pessebre lors des fêtes de fin d'année" et augmenter l'attractivité touristique de la ville", avait expliqué à l'AFP, fin septembre, le directeur de cabinet du maire, Farid Belacel.

Pour Agnès Langevine, vice-présidente de la région Occitanie et conseillère municipale d'opposition (Place publique) c'est au contraire "un acte idéologique affirmé, contraire à l'universalisme laïc".

La crèche doit être inaugurée le 4 décembre à 18H00 sur fond de chants lyriques pour "célébrer la magie de Noël", selon le programme de la mairie qui entend acquérir d'autres personnages dans les années futures.