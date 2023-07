A Pékin, la secrétaire américaine au Trésor Yellen juge le découplage "impossible"

La secrétaire au Trésor américain Janet Yellen (à droite) arrive à l'aéroport international de Pékin le 6 juillet 2023 ( POOL / Pedro PARDO )

La secrétaire américaine au Trésor Janet Yellen a estimé vendredi à Pékin qu'un découplage avec la Chine est "virtuellement impossible", malgré les tensions commerciales entre les deux premières puissances mondiales.

"Un découplage des deux plus grandes économies du monde serait déstabilisant pour l'économie mondiale", a dit Mme Yellen à des responsables d'entreprises américaines.

Ces déclarations surviennent alors que certains responsables politiques américains appellent depuis des mois à réduire la dépendance de Washington au géant asiatique, dans un contexte de montée des tensions géopolitiques.

La visite de Mme Yellen s'inscrit quelques semaines après celle du secrétaire d'Etat Antony Blinken, dans une volonté de l'administration Biden de renouer les contacts physiques avec Pékin, après trois ans d'isolement presque total de la Chine en raison de la crise sanitaire.

Janet Yellen, dont il s'agit du premier déplacement en Chine depuis sa prise de fonction en 2021, doit s'entretenir vendredi avec le Premier ministre Li Qiang, chargé spécifiquement dans son pays des questions économiques.

"Dans l'administration Biden, Mme Yellen semble être plus pragmatique" que d'autres, souligne auprès de l'AFP Tao Wenzhao, membre de l'Académie chinoise des sciences sociales.

"Sa visite est bienvenue, et d'un point de vue pratique, cela devrait permettre aux deux parties de se rapprocher", estime-t-il.

"Je pense que maintenant, nous sommes en train de remodeler, reconstruire les relations sino-américaines", affirme M. Tao.

- "Réelle conversation" -

Dans la matinée, la secrétaire américaine au Trésor a déjà pu avoir une "réelle conversation" avec son ancien homologue, l'ex-vice-Premier ministre Liu He, ainsi que le gouverneur sortant de la banque centrale chinoise, Yi Gang, selon un fonctionnaire du Trésor.

"Ils ont discuté des perspectives économiques mondiales et respectivement de celles des Etats-Unis et de la Chine", a ajouté cette source.

Ce fonctionnaire du Trésor a averti jeudi que les Etats-Unis ne s'attendaient pas à des avancées spécifiques au cours de cette visite mais qu'ils espéraient des échanges constructifs susceptibles d'ouvrir la voie à des discussions plus concrètes.

"Ce voyage est l'occasion de communiquer et d'éviter les erreurs de communication ou les malentendus", a plaidé jeudi Mme Yellen.

Le principal point de friction concerne les semi-conducteurs, avec l'imposition ces derniers mois de restrictions pour couper l'approvisionnement des entreprises chinoises en technologies américaines, notamment des puces.

La Chine, qui cherche à devenir autonome dans ce domaine, estime que ces mesures visent à entraver son développement et maintenir la suprématie américaine.

Dans ce qui est largement perçu comme des représailles, Pékin a annoncé lundi des restrictions sur les exportations de deux métaux indispensables aux semi-conducteurs et dont elle est le principal producteur.

- Enquêtes et perquisitions -

"Je suis préoccupée par les nouveaux contrôles à l'exportation récemment annoncés par la Chine (...) Nous sommes en train d'évaluer l'impact de ces mesures", a réagi vendredi Mme Yellen auprès de responsables d'entreprises américaines.

Ces derniers s'inquiètent de plus en plus du climat d'affaires dans le pays, après des perquisitions et enquêtes lancées ces derniers mois à l'encontre de certaines d'entre elles.

Paradoxalement, depuis la levée des restrictions sanitaires en début d'année, les grands patrons américains sont nombreux à se rendre en Chine, à l'image du directeur général d'Apple Tim Cook ou du fondateur de Microsoft Bill Gates.

Ce dernier avait même eu le suprême honneur d'être reçu par le président chinois Xi Jinping, en tant que co-président de la fondation philanthropique Bill et Melinda Gates.

Elon Musk avait lui rencontré de hauts dirigeants, avant de se rendre à Shanghai pour visiter le site d'assemblage d'une gigantesque usine, inaugurée par Tesla en 2019.

