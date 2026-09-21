A peine convoqué en équipe de France, Jean Butez a déjà battu un record

A lui non plus tu parles pas d’âge. Suite à la blessure de Robin Risser, Zinédine Zidane a troqué le Lensois contre un autre Nordiste ce dimanche soir en convoquant Jean Butez au poste de troisième gardien pour le rassemblement des Bleus en marge de la trêve internationale, laquelle sera remplie de quatre matchs comptant pour la Ligue des nations.

A deux mois près

Le nouveau faire-valoir des gardiens tricolores, titulaire dans les cages de Côme en Serie A, ne s’attendait sûrement pas à cette promotion. D’autant plus qu’elle le fait entrer dans l’Histoire de l’équipe de France. Selon le compte spécialisé Stats Foot, Butez est en effet le plus vieux joueur à être appelé en sélection depuis cinquante ans. Âgé de 31 ans et trois mois, il éclipse donc le record de l’ancien défenseur stéphanois Gérard Farison, convoqué à 31 ans et un mois par Michel Hidalgo en 1976.…

JD pour SOFOOT.com