A Pau, Edouard Philippe et Jean-Paul Delevoye vont se rabibocher

Ils n'avaient pas échangé depuis leur « franche explication » par téléphone vendredi dernier. Ce jeudi soir, le Premier ministre et son haut-commissaire aux retraites, Jean-Paul Delevoye, se retrouvent côte à côte au Parc des Expositions à Pau (Pyrénées-Atlantiques) pour animer ensemble une consultation citoyenne sur les retraites. Une première depuis l'interview donnée par Delevoye à notre journal, où celui-ci émettait publiquement ses réserves sur la « clause du grand-père » (NDLR : qui consiste à appliquer la réforme des retraites aux seuls nouveaux entrants sur le marché du travail), une des pistes envisagées par l'exécutif pour tenter d'apaiser le climat social alors que se profile la grande mobilisation du 5 décembre.Une semaine après cette sortie tonitruante, qui avait agacé au plus haut point l'Elysée et Matignon, l'heure est donc, officiellement tout du moins, à la réconciliation. Et ce alors même que les rapports entre le haut-commissaire et Édouard Philippe sont orageux depuis des mois. « C'est la belle opération de com pour donner l'image de la diversité de la majorité enfin réunie », s'amuse un conseiller ministériel.Bayrou aussi de la partieCerise sur le gâteau : le régional de l'étape, le maire de Pau, François Bayrou, qui s'est lui aussi illustré ces dernières semaines avec des prises de position à rebours de celles de la majorité -- comme l'évocation d'un plan B pour les municipales à Paris -- et dont les relations avec Philippe n'ont pas toujours été un long fleuve tranquille, sera lui aussi de la partie.« En prime, Bayrou n'a jamais caché son peu d'enthousiasme sur la réforme des retraites, souligne le même conseiller. À quelques semaines d'une grosse journée de mobilisation, c'est pas mal que Philippe s'affiche avec toutes les voix dissonantes de la majorité pour montrer que tout le monde a le même son de cloche sur un sujet hautement inflammable ...