À partir de samedi, des manifestations toute la semaine contre les violences sexistes

Le collectif féministe "NousToutes" mène une action contre les féminicides lors d’une manifestation à Lille, le 21 novembre 2026 dans le Nord ( AFP / Sameer AL-DOUMY )

À partir de samedi, des manifestations sont organisées partout en France cette semaine pour dénoncer les violences faites aux femmes et réclamer le vote de la loi intégrale visant à les éradiquer, dans un contexte de forte mobilisation sociale.

De premières manifestations auront lieu dans une douzaine de villes moyennes dès samedi (Angers, Nevers, Narbonne etc.), en amont de la journée internationale pour l'élimination des violences à l'égard des femmes, prévue jeudi 25 novembre, selon le recensement visible sur le site du collectif féministe NousToutes.

De nombreux cortèges défileront ensuite jeudi, notamment à Bordeaux, Marseille et Nantes, puis samedi 28 novembre, comme à Lille, Lyon et Paris.

Dans la capitale, deux cortèges distincts battront le pavé, à partir de 14H00: l'un de la place de la République jusqu'à Nation, pour dénoncer "les violences de genre, sociales et d'État", l'autre de la place du Panthéon jusqu'à la place d'Italie pour réclamer "l'élimination des violences faites à l'encontre des femmes".

Des dizaines d'associations féministes et de syndicats appellent à participer aux rassemblements, qui se tiennent cette année dans un contexte inédit, marqué par une forte mobilisation sociale pour défendre le pouvoir d'achat et les services publics.

Le collectif féministe "NousToutes" mène une action contre les féminicides lors d’une manifestation à Lille, le 21 novembre 2026 dans le Nord ( AFP / Sameer AL-DOUMY )

Ils se produisent également après "des mois de mobilisation féministe citoyenne qui ont permis d'inscrire la loi intégrale à l'agenda parlementaire", a souligné lors d'une conférence de presse Myriam Lebkiri, de la CGT.

Adoptée le 13 octobre à l'Assemblée nationale, cette proposition de loi dite "intégrale" entend agir sur toute la chaîne de violences faites aux femmes et aux enfants, de la prévention à la réparation. Elle doit être examinée en janvier au Sénat.

"L'objectif c'est que le texte soit voté dans les temps (avant la fin des travaux parlementaires prévus le 28 février 2027 en raison de l'élection présidentielle, ndlr), qu'il soit le plus ambitieux possible et doté d'un budget intégral", a commenté Floriane Volt de la Fondation des femmes. L'association chiffre le budget nécessaire pour la mettre en oeuvre à quatre milliards d'euros par an.

Cette mobilisation contre les violences sexistes et sexuelles se tient également à quelques mois de l'élection présidentielle. "Nous devons nous mobiliser selon nos moyens dans tous les espaces possibles" pour réclamer "une société féministe inclusive", souligne NousToutes dans son appel à manifester.

L'an dernier, les cortèges avaient rassemblé 17.000 personnes à Paris et autant en région, selon la police.