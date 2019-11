A Paris, une marche contre l'islamophobie sur fond de controverse politique

La manifestation dénonce les actes antimusulmans, après avoir divisé la gauche et suscité les critiques du Rassemblement national.

« L'islamophobie n'est pas une opinion c'est un délit », peut-on lire sur l'une des pancartes de tête. Le défilé contre l'islamophobie visant à dénoncer les actes antimusulmans s'est élancé dimanche 10 novembre à Paris, après avoir divisé la gauche et suscité de vives critiques de la part du Rassemblement national (RN) toute la semaine.

La manifestation, à l'appel de plusieurs personnalités et organisations comme le Nouveau parti anticapitaliste (NPA) ou encore le Collectif contre l'islamophobie en France, a démarré à 13 heures de la gare du Nord, s'achevant place de la Nation. « Vivre ensemble, c'est urgent » ont clamé les quelque 13 500 personnes rassemblées, selon les calculs du cabinet d'études indépendant Occurrence. « Oui à la critique de la religion, non à la haine du croyant », « stop à l'islamophobie », pouvait-on aussi lire sur des pancartes de manifestants réunis devant la Gare du Nord, où de nombreux drapeaux français étaient brandis. « Solidarité avec les femmes voilées », ont scandé des participants.

« Stigmatisée au quotidien »

Sonia (son prénom a été changé à sa demande) a 26 ans et prépare le concours du barreau. Cette jeune femme élégante témoigne que, durant toute sa scolarité et ses études, elle n'a jamais été confrontée à des actes ou des remarques anti-musulmans. En revanche, elle a commencé à en rencontrer depuis qu'elle est dans le monde du travail. Elle a perçu des réactions dictées, analyse-t-elle, par la « peur de l'islam » et s'est sentie « réduite à ça ». « On m'a aussi critiqué lors de dîners parce que je ne buvais pas d'alcool », dit cette future avocate venue sans voile.

