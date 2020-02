À Paris, un studio de 30 m² mis en vente pour près d'un million d'euros

Situé au pied de la tour Eiffel, un studio est mis en vente à 945.000 euros, soit 31.500 euros du mètre carré, rapporte BFM Immo .

(Photo d'illustration) ( AFP / LUDOVIC MARIN )

À Paris, l'immobilier semble ne plus avoir de limites. BFM Immo rapporte cette semaine, qu'un studio de 30m², situé au troisième étage avec ascenseur, et composé d'une grande pièce avec un espace-lit, d'une salle de bain avec toilettes et d'une cuisine aménagée est mis en vente au prix de 945.000 euros. Soit 31.500 euros le mètre carré.

Comment justifier un tel prix ? L'annonce, depuis retirée du site Le Bon Coin, selon Le Point , précise que l'appartement est situé dans le VIIe arrondissement de la capitale, sur le Champ de mars, au pied de la tour Eiffel et que l'immeuble est en pierres de taille et briques "de grand standing" et que les parties communes sont "superbes".

Les charges de copropriété étaient inscrites à 0 euro, mais l'agence a expliqué à BFM Immo que c'est parce qu'elle n'avait pas encore le relevé de charges des propriétaires.

Un appartement mis en vente à 31.500 euros le mètre carré, c'est loin d'être un record à Paris. En 2017, un logement du VIIe arrondissement s'est vendu 38.700 euros/m², en 2018, un appartement du XVIe arrondissement a atteint 40.680 euros/m² et un autre 52.000 euros/m². Mais tous ces logements étaient des biens de luxe, précise BFM Immo.