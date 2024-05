À Paris, rien de neuf

En pleine bourre ces dernières semaines, le trio Barcola-Mbappé-Dembélé n’a pas réussi à forcer le verrou du Borussia Dortmund. Ce qui pose une question : un avant-centre au profil plus classique, à l’image de Niclas Füllkrug côté allemand, aurait-il pu changer le cours du match pour le PSG ?

Cette fois, Warren Zaïre-Emery n’est pas venu jouer les sauveurs d’une attaque en berne au Westfalenstadion. Pas plus que Fabián Ruiz, bien que les deux relayeurs parisiens soient les seuls à s’être projetés pour tenter de venir couper les nombreux centres rouge et bleu, avec des têtes plus ou moins bien senties. Pas vraiment leur rôle, pendant que les trois attaquants n’ont pas réussi à faire la différence sur leurs points forts (vitesse, percussion, profondeur). Une nouvelle fois cette saison en Ligue des champions, le PSG a laissé trop d’occasions en route pour finalement ne pas trouver la faille, et la question se pose forcément de savoir s’il en aurait été de même avec un renard venu traîner dans la surface.

La vitesse, pas toujours une solution

En toute logique au vu du festival offert à Montjuïc voilà à peine deux semaines, Luis Enrique avait décidé de lancer à nouveau son trio de feu composé de Bradley Barcola, Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé. Mais cette fois, les joueurs de la capitale n’ont jamais réussi à jouer dans leur registre. Jamais ils n’ont pu donner la moindre profondeur à leurs offensives au fil d’un premier acte disputé sur un faux rythme, avant de voir les Schwarz-Gelben resserrer les lignes une fois le score à leur avantage. Résultat : Mats Hummels n’a jamais été testé à la course, Mbappé est redescendu pour toucher des ballons plus bas, comme on le lui reprochait à l’automne, et les prises à deux de la défense allemande ont bien bloqué les couloirs.…

Par Tom Binet pour SOFOOT.com