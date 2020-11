A Paris, les propriétaires de résidences secondaires sont majoritairement... Franciliens

Contrairement aux idées reçues, les étrangers possédant une résidence secondaire dans la capitale sont une minorité.

Qui possède une résidence secondaire à Paris ? ( AFP / LIONEL BONAVENTURE )

Qui possèdent les résidences secondaires de la capitale ? Une étude de l'Atelier parisien d'urbanisme (Apur) et de l'Insee, révélée par Le Parisien , vient battre en brèche les clichés du riche étranger possédant un bel appartement dans le coeur de la Ville Lumière. Ainsi, selon leur portrait-robot des propriétaires, les 126.000 résidences secondaires que compte Paris sont en majorité détenues... par des Franciliens ! Ils représentent pas moins de 42,5% des propriétaires . Les autres sont d'une part des Français habitant ailleurs dans l'Hexagone (38%) et d'autre part des étrangers et Français expatriés (19,5%). Parmi ces derniers, la majorité sont originaires d'Europe (60%), notamment d'Italie, de Suisse et du Royaume-Uni.

Les propriétaires franciliens sont surreprésentés dans les 8e, 16e, 19e et 20e arrondissements de la capitale . Ce sont en moyenne des propriétaires plus jeunes que les autres et qui achètent des surfaces plus petites. Cela "semble dessiner un profil de propriétaire investisseur avec une résidence secondaire qui est à la fois un placement financier et un moyen de loger gracieusement un enfant étudiant tout en se constituant un patrimoine pour l'avenir", indique l'Apur. Par ailleurs, selon l'étude, 36% des résidences secondaires "sont louées ou prêtées une partie de l'année", les autres étant "occupées" par leurs propriétaires, qui en paient la taxe d'habitation.

20% des résidences secondaires de la capitale sont situées dans le 6e arrondissement de Paris , qui est également le plus cher. "Dans les arrondissements centraux, entre 14 et 20% des logements sont des résidences secondaires", souligne l'étude. A l'inverse, dans les arrondissements les moins chers, on compte moins de résidences secondaires : 3% dans le 19e et 4% dans le 20e. Nombre de résidences sont devenues "secondaires" quand leurs occupants ont déménagé pour une autre région tout en conservant ce qui étaient auparavant leur résidence principale, précise l'Apur.

D'après cette étude, au total, les résidences secondaires, c'est-à-dire des logements dans lesquels l'occupant vit moins de quatre mois par an, représentent 9% du parc de logements de la capitale , ce qui place Paris en deuxième position derrière Nice (11%), quand l'Île-de-France ne compte que 4% de résidences secondaires.

L'étude de l'Apur révèle également que 14% des propriétaires de la capitale ont une résidence secondaire , principalement située en Normandie (13%), en Provence Alpes-Côte d'Azur (11%) et en Nouvelle Aquitaine (11%). 60% des propriétaires parisiens possédant une résidence secondaire ont plus de 60 ans, un quart ont entre 40 et 59 ans.