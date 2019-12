Depuis un an, des agents sillonnent la capitale pour nettoyer les points noirs signalés par les habitants ou par les maires d'arrondissement.

Pauvre Watteau ! Lui, le peintre des fêtes galantes et des paysages délicats, voici que la rue qui porte son nom à Paris est jonchée de saletés. Ce jeudi-là, des crottes de chien voisinent avec cinq sacs-poubelles noirs, bien dodus, juste au pied d'un HLM.

« Les gens viennent du bout de la rue pour les poser ici, comme s'ils ne pouvaient pas les jeter dans les grands bacs au sous-sol, peste une dame qui sort de l'immeuble. Et si ce n'était qu'aujourd'hui... »

Francis, un éboueur de la Ville de Paris, hisse les sacs dans sa camionnette et confirme : « Ici, on pourrait passer tous les jours, on en trouverait toujours. »

Cette petite voie du 13e arrondissement fait partie des points noirs que lui et son collègue David essaient de nettoyer le plus souvent possible. Depuis un an, tous deux sillonnent l'arrondissement dans le cadre des équipes « Urgence propreté », ce nouveau dispositif que la Mairie a mis en place face à la polémique sur la saleté des rues. « C'est l'ultime réorganisation avant une éventuelle privatisation du service propreté », glisse un maire d'arrondissement.

Beaucoup de kilomètres

La mission des 84 agents concernés est claire : ils doivent nettoyer les endroits restés sales malgré le passage des balayeurs. Ces points leur sont notamment signalés par les habitants avec l'application « Dans ma rue », et par les maires d'arrondissement. « Chaque jour, avec mon responsable de la propreté, nous leur envoyons une dizaine de photos d'endroits où intervenir », témoigne Florence Berthout, la maire (ex-Les Républicains) du 5e.

