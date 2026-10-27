À Paris, le ballon dort au calme

Snobé et boudé du classement du Ballon d’or avec aucun de ses représentants dans le Top 5, le PSG est reparti de Londres avec le titre de meilleur club de la saison. Un titre honorifique qui, pourtant, semble parfaitement lui convenir. D’aucuns estiment que le club de la capitale aurait dû faire une campagne médiatique plus “agressive”, à Paris on a plutôt le sentiment qu’on avait mieux à faire. À raison.

Automne 1992 : les Bulls de Chicago de Michael Jordan viennent de s’offrir un back-to-back historique, Jordan sort de Barcelone avec la médaille d’or autour du cou et vient de placer la Dream Team sur l’Olympe. Pourtant, ce sont Clyde Drexler et Patrick Ewing qui se battent en duel pour le titre honorifique de MVP, avec un David Stern, patron de la NBA, lunettes sur le bout du tarin, qui se justifie devant le micro : « Ewing a fait une très bonne campagne. D’autres en ont fait une mauvaise, comme les Bulls. Je pense qu’ils auraient dû pousser pour Michael Jordan. » Une fiction tout bonnement impensable.

Et pourtant, c’est en substance le message envoyé par le rédacteur en chef de France Football , Vincent Garcia, à la sortie du Ballon d’or attribué à Harry Kane devant Kylian Mbappé : il y estimait que le PSG avait fait une mauvaise « campagne » , ne réussissant pas à placer l’une de ses ouailles sur le podium. Pire, aucun Parisien n’apparaît dans le top 5 (Kvara est 6 e , Dembélé 7 e et Ruiz 10 e ), alors que le champion de France vient de tout écraser sur son passage : une deuxième Ligue des champions de rang, une Coupe intercontinentale et deux Supercoupes d’Europe, le tout en régalant dans le jeu. Des matches iconiques (PSG-Bayern Munich) portés par un Dembélé, Ballon d’or en titre, décisif lors de chaque rencontre des huitièmes jusqu’au sacre suprême glané à Budapest en mai dernier, parfaitement épaulé par un Kvara élu meilleur joueur du tournoi.…

Par Mathieu Faure pour SOFOOT.com