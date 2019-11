A Paris, la place de la Bastille reconquiert son accès au port de l'Arsenal

La phase finale de la transformation de la place parisienne commence mercredi. Une opération dont la maire veut faire un étendard, alors que se profilent les élections municipales, en mars 2020.

Relier à nouveau la place de la Bastille au port de l'Arsenal : mercredi 6 novembre au matin, à Paris, cinq énormes poutres en acier de 30 tonnes chacune, datant de 1890, doivent être enlevées par une puissante grue pour remettre à ciel ouvert l'extrémité du bassin. Ce débouché du canal Saint-Martin, autrefois connecté à la place, avait été couvert par commodité en 1900 lors de la construction de la ligne 1 du métro, qui passe au-dessus du bassin sur une passerelle couverte.

Cette spectaculaire remise au jour sera menée en présence de la maire (PS) de Paris, Anne Hidalgo. Car cette opération délicate, sur l'un des lieux les plus symboliques de l'histoire de la capitale et du pays, est la phase finale d'un réaménagement global de la place dont l'équipe municipale entend faire un étendard de sa révolution de l'espace public, à l'égal du Parc des rives de Seine ouvert sur les voies sur berge rendues aux piétons. Bastille sera achevée pile au moment des élections municipales, quand d'autres grands projets lancés par la municipalité mettront plus de temps à produire leurs effets.

« Ce que nous avons enclenché va prendre toute son ampleur dans la mandature suivante, mais la rénovation de la Bastille, comme celle de la place de la Nation, symbolise notre approche globale : faire de la place aux piétons et aux vélos et non seulement aux voitures, intégrer du végétal et pas seulement du minéral, être un lieu de vie et pas qu'un lieu de passage, être inclusifs grâce à un fil d'Ariane au sol sur toute la place pour les malvoyants », résume l'adjoint à la maire de Paris chargé de l'urbanisme, Jean-Louis Missika.

... Retrouvez cet article sur LeMonde.fr