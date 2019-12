A Paris, la grève des transports booste l'exercice physique

L'été, Amely est plus vélo que métro. Mais l'hiver, la trentenaire avoue avoir « trop la flemme » d'enfourcher son deux-roues pour se rendre au travail. « Le froid me décourage », lance cette chargée de programme dans une école de commerce parisienne, qui doit aux grèves sa remise en selle. Comme elle, nous sommes nombreux à (re) prendre depuis maintenant plus de deux semaines l'activité physique pour nous déplacer. Selon WeWard, une application de calcul de pas, le temps de marche a même progressé de 11,3 % depuis le début des mouvements sociaux, le 5 décembre. LIRE AUSSI > Grève dans les transports à Paris : échange escarpins contre basketsGraphiques sur son smartphone pour appuyer son propos, Elsa confirme : ce mardi de grève, elle a marché près de 5,5 km, soit deux fois plus que d'habitude. « Parfois, je préfère prendre trois métros que de marcher, c'est ridicule. Mon corps ressent cette absence d'activité : je suis fatiguée, j'ai le dos rouillé, j'ai des raideurs dans les mollets, alors que j'ai 31 ans et suis très dynamique. Mon ostéopathe dit que je suis une Porsche qui roule en 1re ! Ces dernières semaines me permettent de mettre en œuvre ce que je sais déjà : il faut bouger plus. »Respirer et profiter de la lumière naturelleAmely n'est pas en reste. « Je ne suis pas dans la même situation que les gens qui galèrent vraiment. Moi, je mets 40 minutes à vélo, en longeant la Seine. Je me suis rendu compte, qu'avec des gants et une écharpe, non seulement c'était faisable mais qu'en plus, cela me faisait du bien de pédaler, physiquement comme mentalement, reprend-elle, avec l'accent de son Allemagne natale. Respirer l'air frais, voir la lumière naturelle, avoir la satisfaction d'avoir été en mouvement, cela change votre quotidien. »« Faire de l'exercice est indispensable, il faut consacrer un temps de sa journée à bouger son corps. Les adaptations de transport, ...