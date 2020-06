A Paris, l'encadrement des loyers n'est pas très efficace

Malgré le rétablissement l'an dernier de l'encadrement des loyers, 53% des logements sont loués trop cher dans la capitale.

53% des logements sont loués trop cher à Paris. ( AFP / JOEL SAGET )

Mis en place à Paris en 2015, l'encadrement des loyers avait été annulé en justice en 2017, avant que la municipalité ne le rétablisse le 1er juillet 2019. Néanmoins, Le Figaro souligne mercredi 24 juin que ce dispositif n'est pas très efficace. Une étude de Meilleurs Agents, qui a analysé 5.500 annonces de locations non meublées, révèle en effet que si la hausse des loyers a ralenti de 2,6 points au deuxième semestre 2019, dans la foulée du rétablissement de la mesure, elle est reparti à la hausse de janvier à mai 2020 (+1,6%).

En théorie, le locataire peut attaquer et faire condamner son propriétaire à rembourser le trop-perçu et à payer une amende de 5.000 à 15.000 euros. Mais, "des propriétaires se sont rendu compte qu'il n'y avait pas de police des loyers, et d'autres ont probablement compensé le manque à gagner lié au confinement pour augmenter leurs loyers", explique au quotidien Thomas Lefebvre, directeur scientifique de Meilleurs Agents. "Le dispositif de sanctions repose sur les signalements par les locataires que les services de l'Etat reçoivent" , répond le ministère chargé du Logement. Or, rare sont les locataires qui dénoncent leurs propriétaires. "Trouver un logement à Paris est un tel parcours du combattant que la plupart des locataires, qui ne savent pas toujours que les loyers sont encadrés, ne disent rien et se serrent la ceinture", déplore Thomas Lefebvre.

Conséquence : à Paris, 53% des logements sont loués trop cher. Le dépassement moyen s'élève à 130 euros par mois, soit +13 % par rapport au loyer maximal. Mais il existe de fortes disparités. Le Figaro cite notamment l'exemple d'un 18m² dans un immeuble de 1900, situé à la Plaine Monceau, dans le très chic 17e arrondissement, loué 1.000 euros par mois alors que selon la loi, il devrait l'être à 555 euros maximum. Globalement, les plus petits logements sont le plus dans l'illégalité : près de 80 % des annonces de biens de moins de 20 m² sont non conformes, contre 45 % pour les 60 à 80 m².

Les propriétaires ne respectant pas l'encadrement "ne sont pas tous des fraudeurs", assure Thomas Lefebvre. "Certains n'ont pas le choix et doivent augmenter leur loyer pour ne pas perdre de l'argent , du fait de la 'faible' rentabilité (3 % à 4 %) à Paris", explique-t-il. D'autres font payer à leur locataire, comme la loi les autorise, un complément de loyer qui s'ajoute au loyer maximal , dans le cas où le logement bénéficie de caractéristiques "exceptionnelles". Néanmoins, aucun texte officiel ne précise ce que sont ces caractéristiques, ouvrant ainsi la porte à des dérives, souligne Le Figaro .