A Paris, des milliers de personnes célèbrent l'arrivée en tête de la gauche

Une foule célèbre l'arrivée en tête surprise du Nouveau Front Populaire au second tour des élections législatives, le 7 juillet 2024 place de la République à Paris People celebrate during an election night rally following the first results of the second round of France's legislative election at Republique Square in Paris on July 7, 2024. A broad left-wing coalition was leading a tight French legislative election, ahead of both President's centrists and the far right with no group winning an absolute majority, projections showed. ( AFP / Olympia DE MAISMONT )