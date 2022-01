A Oyonnax, Pécresse veut faire mentir une image "pas naturelle"

La candidate LR à la présidentielle française Valérie Pécresse en meeting électoral à Oyonnax, dans l'Ain, le 28 janvier 2022 ( AFP / JEAN-PHILIPPE KSIAZEK )

"Courageuse" et avec "de l'envergure" ? Ou "pas à l'aise" ni "spécialement proche"? A Oyonnax où elle tenait une réunion vendredi pour longuement exposer son projet, Valérie Pécresse venait aussi faire mentir son image parfois qualifiée de "pas naturelle".

"On hésite entre elle, Marine Le Pen et Eric Zemmour", explique Tristan, 31 ans, venu se faire un avis avec un camarade. Ce qui l'a le plus marqué dans le discours de la candidate LR à la présidentielle est peut-être "ce qui a trait à l'immigration", explique-t-il avant la réunion.

Ce qu'il attend ? "On voudrait de la fermeté, qu'elle soit un peu plus charismatique peut-être", ajoute-t-il, en regrettant: "Il lui manque un petit quelque chose".

Arrivée sous les applaudissements des quelque 500 spectateurs munis de petits drapeaux tricolores, la candidate a balayé les grands thèmes de sa campagne, fustigeant "l'immobilisme" d'Emmanuel Macron et l'"extrémisme" d'Eric Zemmour et Marine Le Pen."Je vais avoir besoin de vous pour tracer une troisième voix, de l'alternance, de la France en grand", a-t-elle lancé en clôture de son discours d'environ une heure.

"Elle prend de l'envergure. Avant on voyait moins l'aspect personnel, elle prend de l'assurance", estime Georges, un ancien élu local de 74 ans, déjà convaincu par "la meilleure candidate à l'heure actuelle".

Lui a surtout été marqué par son idée de "remettre de l'ordre" -- ce que Valérie Pécresse compte faire "dans les comptes et dans la rue", comme elle l'a répété plusieurs fois.

Pierrick, 56 ans, la juge "compétente" même si "pas spécialement proche", et arrive avec un a priori favorable: "je crois dans les femmes, leur sensibilité et leur intelligence".

Une partie des spectateurs arrive d'ailleurs convaincue, telle Christelle, 47 ans, qui ne tarit pas d'éloge sur l'expérience de ministre de Valérie Pécresse, et vante "ses proposition sur la sécurité, l'éducation et le monde agricole".

Mais "il faudrait qu'elle soit plus dynamique, les autres sont agressifs, il lui cassent du sucre sur le dos, il faudrait réagir", assure-t-elle.

- "Beaux quartiers" -

"Il y a beaucoup de gens qui doutent. Pour moi Pécresse c'est un peu Fillon en copie", estime Jean-Claude, 70 ans, qui hésite "entre elle et Macron".

Il aimerait "qu'elle ait un discours personnel" et regrette : "Elle vient de changer sa proposition sur les salaires, ça donne l'impression de revenir en arrière. Qui comprend quelque chose?", en allusion au fait que la candidate retravaille les modalités de sa proposition de hausse de 10% des salaires jusqu'à 2,2 Smic.

Dans cette campagne "un peu morte", le retraité estime que "les dés sont jetés pour elle, elle sera peut être au deuxième tour, mais pas plus".

"Xavier Bertrand avait plus de chances. Il était plus convaincant", affirme-t-il.

"Ici on est un secteur rural et on voit qu'elle est pas à l'aise" sur le sujet, assure Jacques, 62 ans, venu avec son fils pour écouter la présidente de la région Ile-de-France.

"Elle est courageuse, mais parfois ça sonne faux, elle fait pas naturel, un peu coincée, on voit que c'est travaillé", ajoute-t-il, ajoutant: "on voit qu'elle est issue des beaux quartiers".

S'il a du mal à citer une mesure phare dans son discours, il assure que "son décalage à droite a marqué. Le gros sujet des Français ça reste le sécurité".

La candidate est d'ailleurs très applaudie, dans son discours, lors de ses nombreuses sorties sur l'immigration et la sécurité.

Et s'il n'a pas choisi encore pour qui il allait voter le 10 avril, Jacques l'assure: "Zemmour est très bon, il sort des sujets auxquels on pense, il est à l'aise. C'est un peu ce qui lui manque" à Valérie Pécresse.

