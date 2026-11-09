A Oxford, restitution "historique" de restes humains au peuple Naga

LLaura Van Broekhoven (g), directrice du Pitt Rivers Museum, remet les documents de transfert à Ellen Konyak (d), coordinatrice de l’équipe "Recover, Restore and Decolonise" (RRaD), pour la restitution à la communauté Naga des restes humains ancestraux, le 9 novembre 2026 à Oxford ( AFP / Brook Mitchell )

Le musée Pitt Rivers de l'université d'Oxford a restitué lundi des restes humains ancestraux à une délégation venue du Nagaland, Etat du nord-est de l'Inde, illustration d'un mouvement poussant les ex-puissances coloniales à réexaminer l'acquisition d'objets pris à d'autres cultures.

Près de 30 membres de la communauté Naga, originaire d'un massif montagneux frontalier de la Birmanie, étaient à Oxford pour la remise des restes de quelque 39 personnes - des crânes essentiellement - un évènement qualifié d'"historique" par l'un des chefs tribaux, Thejao Vihienuo, comme par la directrice du musée, Laura Van Broekhoven.

Le musée Pitt Rivers - musée ethnographique fondé au XIXe siècle, où s'alignent en rangs serrés derrière des vitrines une foule d'objets souvent étiquetés à la main - n'a retiré tous les restes humains de ses expositions qu'en 2020, bien plus tard que d'autres musées.

Après avoir déjà remis des restes humains à des communautés indigènes en Australie, Nouvelle-Zélande et aux Etats-Unis, il conserve encore aujourd'hui quelque 2.700 restes humains dans ses réserves, a précisé Mme Van Broekhoven à l'AFP.

Il abrite au total plus de 6.000 objets de la culture Naga, soit la plus large collection au monde.

Thejao Vihienuo (c), représentant des conseils tribaux du peuple Naga, assistent, assiste à une cérémonie au Pitt Rivers Museum de l’université d’Oxford, le 9 novembre 2026 pour la restitution à la communauté Naga des restes humains ancestraux ( AFP / Brook Mitchell )

Ces objets "ont été collectés à une époque où l'éthique et les mentalités étaient différentes, une démarche qui, avec le regard d'aujourd'hui, ne va pas sans poser problème", a-t-elle reconnu.

Les chefs tribaux Naga se sont unis pour mener à bien cette restitution, et prévoient d'inhumer les restes ensemble, au sein d'un mémorial commun, a expliqué à l'AFP Thejao Vihienuo, président de l'organisation publique représentant la tribu Angami.

"Nous allons leur permettre de reposer dans le respect", a déclaré cet homme de 73 ans, drapé dans un châle traditionnel.

M. Vihienuo s'était déjà rendu à Oxford l'an dernier avec d'autres membres de la communauté Naga, dans le cadre des longues discussions qui ont débouché sur ce "moment solennel" de restitution, a expliqué la directrice du musée.

"Cela fait six ans que nous travaillons ensemble sur cette question très délicate", a indiqué Mme Van Broekhoven.

"Fréquemment confisqués"

Si l'on ignore de quand datent précisément les crânes restitués lundi, on sait que les restes humains du peuple Naga ont été acheminés à Oxford entre 1910 et 1940 environ.

Une délégation naga à l’issue d’une cérémonie au Pitt Rivers Museum de l’université d’Oxford, le 9 novembre 2026, pour la restitution à la communauté naga des restes humains ancestraux ( AFP / Brook Mitchell )

La plupart ont été collectés par deux administrateurs coloniaux qui étaient également anthropologues. Le musée reconnaît néanmoins sur son site internet qu'ils ont été "fréquemment confisqués lors d'expéditions militaires punitives, plutôt que volontairement cédés".

Lors de son séjour à Oxford, la délégation Naga a rencontré des descendants de l'un de ces anthropologues.

"La manière dont ces restes humains ont été soustraits à notre terre soulève bien des interrogations", a déclaré M. Vihienuo. "Je doute fort que quiconque ait voulu offrir en cadeau à quelqu'un le crâne de son père ou de son grand-père," a-t-il ajouté.

Plusieurs pays et communautés ont ces dernières années demandé la restitution d'objets acquis par les ex-puissances coloniales britannique ou française.

La France s'est dotée de plusieurs lois facilitant ces restitutions, notamment l'une en 2023 sur les restes humains dans les collections publiques. Elle a dans ce cadre remis à Madagascar en 2025 trois crânes de victimes d'exactions coloniales, qui étaient conservés au Museum d'Histoire naturelle à Paris.