A Noël, des supermarchés ouvrent... mais sans caissière

Quelques promeneurs solitaires arpentent la rue principale de Clichy-la-Garenne (Hauts-de-Seine), ce mercredi de Noël. C'est bientôt l'heure du déjeuner. Cédric, les bras chargés de boîtes de chocolats sort furibard du supermarché Casino, seul magasin ouvert au milieu d'une ribambelle de rideaux baissés. « Impossible d'acheter du champagne un jour de Noël, je rêve ! », rouspète le client, qui vient de faire trois courses de dernière minute avant de se rendre chez des amis.A jour férié et ouverture exceptionnelle, organisation exceptionnelle. Si c'est la première année que l'enseigne de grande distribution ouvrait le magasin de Clichy jusqu'à 21 heures ce 25 décembre - comme 99 autres supermarchés et dix-huit hypermarchés partout en France -, le magasin n'était pas accessible en intégralité et seules les caisses automatiques étaient en service. Résultat : les rayons alcool sont restés strictement interdits au public toute la journée. « Sans présence humaine en caisse, il est impossible de vérifier si le client est majeur et nous n'avons pas le droit de vendre de l'alcool », explique une porte-parole de l'enseigne.« On s'habitue à ce que tout soit ouvert »Près des caisses automatiques, une rangée de vigiles, habillés de noir et talkie-walkie à la main, surveillent attentivement la dizaine de clients qui font quelques achats illico avant de festoyer avec familles ou amis. Là, un saumon fumé tranché. Ici, un couple d'amoureux venu acheter une bûche glacée. « Nous avons reçu un SMS ce matin (mercredi) de Casino nous informant que ce magasin était ouvert », indique la jeune femme, ravie de sa trouvaille.Au fond du magasin, derrière l'étal du poissonnier totalement désert - seuls les rayons libre-service sont accessibles -, Sandy, les cheveux en bataille, dévalise le rayon charcuterie en prévision de sa raclette du soir. « Je suis sauvée ! Et moi qui étais sûre que le magasin près de ...