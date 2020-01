A Nice, l'extension d'un terminal de l'aéroport divise

Les travaux d'extension du Terminal de 2 de l'aéroport Nice Côte d'Azur, qui pourraient démarrer cette année, vont-ils avoir du retard à l'allumage ? Le « collectif citoyen 06 », vent debout contre le projet, envisage de lancer, très rapidement, des recours après la signature du permis de construire par le préfet, le 20 décembre 2019. « Nous aimerions le rencontrer. Il faut discuter avec les citoyens ! Nous travaillons sur les voies juridiques afin de mettre le doigt sur les vices de fond et de forme », explique le cofondateur du collectif, Ary Chrétien.La création de 25 211 m2 de surface de plancher supplémentaires au hall d'enregistrement côté ville et pour le tri des bagages ne passe pas du côté des opposants qui dénoncent, entre autres, une incohérence environnementale. « On n'a rien contre l'aéroport, mais c'est à contresens de l'histoire avec plus d'avions, plus de bruit et plus de pollution, poursuit Ary Chrétien. » Au-delà de cette extension, la crainte du surtourisme est également dans l'air : « Barcelone, Amsterdam, Venise en reviennent... »Le sujet s'invite aux municipalesLa décision préfectorale est tombée quelques jours après l'avis favorable émis par la commissaire enquêtrice désignée pour l'enquête publique. Selon Serge Castel, le patron de la Direction départementale des territoires et de la mer qui a instruit le dossier, « ce projet n'a rien à voir avec Notre-Dame-des-Landes ». « L'aéroport doit pouvoir se développer, il faut trouver un juste équilibre, estime-t-il. D'un point de vue factuel et du droit, tous les éléments étaient réunis pour accorder le permis avec deux prescriptions (respect du plan d'exposition du bruit et intégration dans le paysage, NDLR). »Cette extension du T2, qui a fait une entrée remarquée dans la campagne des prochaines municipales, a aussi ses défenseurs. La municipalité actuelle et les acteurs économiques locaux, comme les ...