information fournie par So Foot • 27/01/2024 à 23:37

À neuf, Monaco tient tête à Marseille

Mené à deux reprises, Marseille n'aura finalement jamais réussi à prendre le meilleur sur des Monégasques qui ont terminé cette rencontre à neuf (2-2). Un nul qui n'arrange aucune des deux écuries.

Marseille 2-2 Monaco

Buts : Aubameyang (39 e ) et Balerdi (50 e ) pour l’OM // Ben Yedder (7 e ) et Akliouche (45 e +4) pour l’ASM Expulsions : Maripan (12 e ) et Zakaria (87 e ) côté monégasque

Parvenir à revenir dans une partie démontre une certaine force de caractère. Arracher un nul après quasi 80 minutes à dix également. Pourtant, les Marseillais, revenus à 1-1 puis à 2-2, et les Monégasques, rapidement réduits à dix avant de finir à neuf, ne trouveront pas beaucoup de motifs de satisfaction à l’issue de ce nul ce samedi soir sur la pelouse du Vélodrome (2-2). L’ASM laisse filer Nice, solide dauphin du Paris Saint-Germain, pendant que l’OM manque l’occasion de faire une partie de son retard sur son adversaire du soir.…

Par Florian PORTA pour SOFOOT.com