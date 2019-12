A Nazaré, les surfeurs ont trouvé leur Everest

En crachant des montagnes d'écume, ces monstres liquides repeignent un morceau d'océan bleu en une mer de mousse blanche et fabriquent une envoûtante brume iodée. Soudain, sous l'œil de dizaines d'aficionados retenant leur souffle sur la falaise, le Brésilien Ian Vaz, 24 ans, alors tracté par un jet-ski survitaminé, lâche la corde et s'attaque à l'un d'entre eux. Poursuivi par un mur d'eau, rattrapé puis avalé, il finit par refaire surface et être repêché par son ange gardien motorisé. Cette fois, le bipède a perdu. Mais dix minutes plus tard, il sortira en vainqueur.« Bem vindo » au Portugal, à Nazaré, à 120 km au nord de Lisbonne. A la vitesse d'une déferlante, grâce à la magie des « like » sur les réseaux sociaux et des millions de vues sur YouTube, la vieille cité de pêcheurs est devenue La Mecque des surfeurs de vagues de plus de 20 m, détrônant les mythiques spots de Jaws à Hawaii ou Mavericks en Californie. Entre novembre et mars, elle est prise d'assaut par les traqueurs de rouleaux XXL en provenance de tous les continents.La Praia do Norte, la plage du Nord, théâtre de ces chevauchées fantastiques, est désormais une marque déposée. Avis de forte houle à Nazaré ce lundi : une marée de « big wave riders » devrait y foncer à pleins tubes. Et ça risque de faire du bruit. « On ne s'habitue jamais au son d'une vague géante qui se fracasse, on entend comme un tremblement de terre, une bombe qui explose », relate Carlos Filipe, directeur du fort qui héberge un phare rouge de carte postale et surplombe l'océan bouillonnant, lieu idéal pour immortaliser les numéros d'équilibriste.Insignifiant et tout-puissant en même tempsL'Allemand Sebastian Steudtner qui, à 9 ans, a triomphé de ses premières vaguelettes en Bretagne avant de mettre le cap, dès l'âge de 16 ans, vers Honolulu, promet d'être en action. Tout là-haut au-dessus des flots lusitaniens, il est envahi de sentiments ...