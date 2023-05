À Naples, l'allongement de la fête

Rencontre reportée, prosecco au frais, et forces de sécurité déployées : tout était prêt pour que Naples soit sacré. Mais le match nul contre la Salernitana a repoussé, en partie, les festivités. Récit d’une drôle de journée.

Malins, les vendeurs ambulants de boissons rafraîchissantes avaient eux aussi prévu le coup pour ce derby entre le Napoli et la Salernitana. Avec eux, le prosecco attendait tranquillement les supporters azzurri à leur sortie du stade Diego Armando Maradona ce dimanche. Hélas, les plans des Napolitains ont pris du plomb dans l’aile quand l’ancien électricien Boulaye Dia a égalisé pour Salerne (1-1), installant la clim dans l’enceinte de Fuorigrotta et ses abords remplis de monde, et retardant au passage le Scudetto du voisin. Ce qui n’a pas empêché les Napolitains de se réunir après la rencontre pour prolonger cette journée de communion, et des célébrations qui vont rendre ce futur sacre encore plus palpable, voire peut-être plus jouissif.

Cette ville de Naples mérite le titre de champion ! 🤩 🇮🇹 pic.twitter.com/0opJcr4txc…

Tous propos recueillis par MR, à Naples

Par Maxime Renaudet, à Naples pour SOFOOT.com