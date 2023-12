À Nantes, un mort et des questions

Samedi soir en marge de la rencontre entre Nice et Nantes, un supporter nantais de 31 ans, membre des ultras de la Brigade Loire, a été mortellement blessé, non loin de la Beaujoire, après que des supporters des Canaris ont pris à partie un convoi de VTC transportant des fans azuréens. L'un de ces chauffeurs vient d'être mis en examen pour homicide volontaire. À Nantes, l'émotion est là. Les interrogations aussi.

« J’arrive souvent en tribune une heure voire une heure et quart avant les matchs. Mais à vingt minutes du coup d’envoi, j’ai vu que la bâche de la Brigade Loire n’était pas là, et qu’il n’y avait personne au milieu, là où se place habituellement la BL. J’ai tout de suite compris qu’il y avait un problème. » Abonné en tribune Loire depuis dix ans, Louis (1) n’est sans doute pas en capacité de se remémorer toutes les rencontres lors desquelles il s’est déchiré les cordes vocales au coeur de la Beaujoire. Mais il se souviendra certainement de celle de samedi, face à l’OGC Nice. Et pas forcément pour la première de Jocelyn Gourvennec, le but de Florent Mollet après 25 minutes de jeu ou les six arrêts salvateurs d’Alban Lafont qui ont eu lieu devant ses yeux. Mais plutôt pour ce qu’il n’a pas vu, justement. « Un tifo devait être déployé, les cordes étaient installées. Mais une vingtaine de minutes avant le début de la rencontre, le capo (Romain Gaudin) est revenu en tribune pour nous dire qu’ils n’allaient pas assister au match, parce qu’un de leurs membres s’était fait poignarder, et qu’il allaient soutenir ses proches au Saint-Georges (le bar-restaurant où la BL a ses habitudes, NDLR) . Au début du match, certains supporters en bas de la tribune ont fait signe à tout le monde de s’asseoir. Personne ne chantait. » À 0h25, plus d’1h30 après la victoire finalement arrachée par le FC Nantes (1-0) dans un stade silencieux comme rarement, le procureur de la République de Nantes Renaud Gaudeul annonçait le décès de Maxime Le Roy, 31 ans, membre du groupe ultra depuis plusieurs années et père d’une petite fille de trois ans et demie. Ce lundi soir, un chauffeur VTC a été mis en examen pour, notamment, homicide volontaire.

Le Saint Georges, haut lieu des avants-matchs nantais et QG de la Brigade Loire, a en effet été le théâtre d’une scène de crime samedi. Du moins, cela s’est joué dans un rayon de 50 mètres à proximité de la brasserie, tout au plus. Sur l’a

Par Jérémie Baron, à Nantes pour SOFOOT.com