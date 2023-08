À Nantes, Pierre Aristouy est déjà sous pression avant même le début de saison

Un entraîneur viré après une seule journée de championnat, ce serait un joli record pour le FC Nantes.

Propulsé à la tête de l’équipe première des Canaris le 9 mai, lui le formateur, et confirmé pour la saison 2023-2024 quelques semaines plus tard après avoir maintenu in extremis le FCN dans l’élite, Pierre Aristouy ne va pourtant pas démarrer ce nouvel exercice dans la sérénité. Ce vendredi, Ouest-France fait état du « scepticisme » que la direction du club nourrirait désormais à l’encontre du coach, à cause notamment d’une campagne de matchs amicaux inquiétante : une seule victoire, 1-0 contre Angers, un nul 1-1 face à Hull City, et trois défaites cuisantes (3-0 contre Laval, 3-1 devant Lorient et 2-0 sur la pelouse de Cologne).…

JB pour SOFOOT.com