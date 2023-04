À Nantes, le plus dur commence

Foudroyé par Toulouse en finale de la Coupe de France (1-5), Nantes doit désormais basculer sur le championnat et la course au maintien. Au delà de la claque reçue, les Canaris pourraient bien avoir laisser leurs dernières plumes dans cette affaire.

Perdre une finale laisse forcément des traces. Passés tout proche de réaliser un improbable back-to-back en Coupe de France, les Nantais ne diront sans doute pas le contraire. Surfant sur l’euphorie du titre de 2022 puis de cette campagne 2023 qui leur a, de nouveau, ouvert les portes de la finale et d’une épopée européenne assez folle et inespérée, les Canaris ont longtemps donné l’impression d’être capables de se sublimer dans les grands rendez-vous. Ce samedi soir, ils n’y sont pas arrivés et c’est bien plus qu’un simple sacre qu’ils pourraient avoir laisser filé.

La fête est finie …

Propos de Marcus Coco, Antoine Kombouaré, sauf mentions, recueillis par AC au Stade de France.

Par Florian Porta, avec Anna Carreau au Stade de France pour SOFOOT.com