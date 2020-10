So Foot • 25/10/2020 à 16:55

À Montpellier, Reims se réveille et fait un carton !

Boulaye Dia a claqué un triplé, dont deux penaltys.

Montpellier 0-4 Stade de Reims

Montpellier...

À la recherche de son premier succès de la saison en championnat au coup d'envoi de cette 8journée, le Stade de Reims n'a pas fait les choses à moitié sur la pelouse de Montpellier : victoire 4-0 !L'après-midi cauchemardesque des locaux a commencé dès la 7minute de jeu, lorsque Vitorino Hilton a retenu Boulaye Dia par le maillot dans la surface. Résultat : carton rouge adressé au capitaine, et penalty, transformé par Dia lui-même. À peine quelques minutes plus tard, Dia s'offre un doublé en dribblant Omlin, le portier montpelliérain. Si l'attaquant rémois se voit refuser un triplé pour hors-jeu dès le milieu du premier acte, ce n'est que partie remise, puisqu'il inscrira un nouveau penalty après la pause en prenant... Bertaud à contre-pied, le gardien entré en seconde période.Entre temps, un autre attaquant champenois, Nathanaël Mbuku, avait inscrit le but du week-end avec un magnifique retourné. Pire pour la Paillade, Damien Le Tallec s'était fait expulser juste avant la pause pour un coup de pied contre Berisha. Forcément, à neuf contre onze, Montpellier s'est retrouvé démuni pour refaire son retard dans le deuxième acte.Avec cette fessée reçue à la maison, le club héraultais enchaîne son quatrième match sans victoire en Ligue 1. De son côté, Reims prend trois points d'avance sur Dijon, la lanterne rouge du championnat.