À Monterrey, André-Pierre Gignac a encore faim

Le Mexique ne fait pas qu’accueillir la troisième Coupe du monde de son histoire. Depuis quelques jours, il goûte pour la première fois aux saveurs incomparables des pizzas et des poulets rôtis à la marseillaise. Aux fourneaux (ou presque), la légende des Tigres de Monterrey André-Pierre Gignac.

Loin de la polémique née de sa présence aux côtés du staff de la sélection tunisienne, et pas encore immergé sans le vouloir dans le psychodrame provoqué par l’éviction de son père après la déroute contre la Suède, Yanis Lamouchi s’éclate… la panse. À peine arrivé à Monterrey, où la Tunisie lançait (mal) son Mondial, le jeune homme, fils de Sabri Lamouchi, ne sait plus où donner de la fourchette : pizza aux merguez, poulet sauce aux poivrons et aux huit épices, crème brûlée, le décalage horaire sera digéré plus vite que le repas. En face de lui, le maître de cérémonie est aux anges. Tee-shirt Kith dédié à Mickey et ses amis sur le dos, André-Pierre Gignac s’extasie de savoir l’un de ses premiers clients comblé. Pas de pelouse ni de filets qui tremblent à l’horizon : bienvenue à « Petite Canaille », le restaurant le plus provençal du Mexique, que vient d’ouvrir l’attaquant tricolore aux 36 sélections (7 buts).

Gignac, toujours un Tigre ?

« Ici, pas de chichi » , prévient d’emblée celui qui est encore pour quelques jours, du moins contractuellement parlant, l’attaquant des Tigres. « S’il faut effilocher avec les doigts, tu le fais » , et de joindre le geste à la parole. Il y a quinze jours, il a disputé les 40 dernières minutes de la finale de la CONCACAF Champions Cup (perdue aux tirs au but contre Toluca), concluant par un tir au but marqué mais une désillusion collective ce que tout le monde annonce comme son ultime saison de joueur professionnel. De chichi, il n’y en aura pas à la question de savoir si ce premier investissement commercial à Monterrey marque le début d’une seconde carrière. « Non, t’es fou ! Rien à voir , assure-t-il. Le timing avec la fin de la saison, le début de la Coupe du monde, non, il n’y a aucune stratégie. » Son agent Jean-Christophe Cano, assis à deux assiettes de là, le confirme. D’ailleurs, le football n’est pas invité à table aujourd’hui.…

Par Florent Mathern, à Monterrey (Mexique) pour SOFOOT.com