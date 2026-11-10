A Montauban, les paras fiers de leur mascotte : le jeune rapace Roccia

Roccia, un pygargue à queue blanche, mascotte du 17e régiment du génie parachutiste à Saint-Cirq, dans le Tarn-et-Garonne, le 9 novembre 2026 ( AFP / Valentine CHAPUIS )

"Vous l'avez récupéré en sautant en parachute ?", demande Rayan, 9 ans, devant la mascotte du 17e régiment du génie parachutiste de Montauban, un rapace présenté dans une école primaire des environs à l'occasion des commémorations du 11-Novembre.

"Il est né en captivité", répond tout sourire le caporal-chef Fabien, chargé de Roccia "6,5 ans, 3,4 kilos ce matin et 2,20 m d’envergure". "C’est l’emblème du régiment. Il est là uniquement pour faire des cérémonies comme le 11-Novembre", explique-t-il face au flot de questions.

Ces élèves de l'école primaire de Saint-Cirq, après avoir présenté le parcours de deux enfants du village morts durant la Grande Guerre, n'hésitent pas à se faire photographier avec ce pygargue à queue blanche.

Posé sur l'avant-bras gauche de son fauconnier, il est bel et bien la star de cette cérémonie à laquelle ont assisté lundi parents, maire, député et représentants des anciens combattants. Pour la commémoration de l'armistice mercredi à Montauban, plus solennelle, Roccia arborera sur son perchoir sa médaille de la Défense nationale.

Le caporal-chef Fabien, fauconnier, et Roccia, un pygargue à queue blanche, mascotte du 17e régiment du génie parachutiste à Saint-Cirq, dans le Tarn-et-Garonne, le 9 novembre 2026 ( AFP / Valentine CHAPUIS )

Cette nouvelle mascotte est de toutes les cérémonies officielles jusqu’en Normandie pour le 82e anniversaire du Débarquement, des passations de commandements du régiment aux visites de civils.

"C’est le meilleur vecteur de rayonnement du régiment, il contribue au lien armée-nation", estime son fauconnier qui alimente la page Facebook et Instagram de Roccia.

Arrivé en juin, cet oiseau rassemble déjà les 900 hommes du 17e RGP, tout comme les deux précédentes mascottes qui se sont succédé depuis les années 2000, pour incarner les valeurs du régiment : "Excellent planeur, il représente l'esprit combatif, la force et le courage demandés aux sapeurs-parachutistes."

"Il a ce côté puissant, le regard perçant, note le caporal-chef Fabien. Les gars sont fiers de l’image que renvoie leur mascotte", d’autant plus que Roccia – rocher en italien - a été nommé par la marraine du régiment, Caroline de Monaco.

Béliers, chèvres, mulets

Roccia, un pygargue à queue blanche, mascotte du 17e régiment du génie parachutiste à Saint-Cirq, dans le Tarn-et-Garonne, le 9 novembre 2026 ( AFP / Valentine CHAPUIS )

Au sein de l'armée de Terre, Roccia est le seul rapace parmi la poignée de mascottes, souvent héritières des troupes coloniales : le brigadier Messaoud VI, bélier du 1er régiment de Tirailleurs qui participe mercredi au 11-Novembre à Épinal, le brigadier Yusuf VIII, mouton du 1er régiment de Spahis ou encore le caporal Tapanar IV, mulet du 2e régiment étranger d'infanterie. Des grades qu'ils peuvent bien perdre à la moindre incartade !

"C'est la mascotte symbole et ce sont les troupes coloniales anglaises qui inventent l'affaire", explique à l'AFP l'universitaire Eric Baratay, spécialiste de l'histoire des animaux. Plus largement, "il y a sans doute des mascottes depuis l'Antiquité" dont la plus célèbre est Bucéphale, le cheval d'Alexandre le Grand.

Mais la première mascotte officielle remonte à 1775 : une chèvre des Royal Welch Fusiliers a été trouvée pendant la guerre d’indépendance des Etats-Unis. La chèvre, offerte ensuite par les monarques successifs, représente toujours ce régiment.

Forts de cette tradition, la plupart des régiments anglo-saxons arrivent avec leurs mascottes officielles durant la Première Guerre mondiale, du kangourou au singe. Dans les tranchées, des animaux trouvent eux leur place dans toutes les armées pour apporter du réconfort aux soldats.

Même chose en 1939-1945, où "chaque navire côté anglais a sa mascotte", chiens - ou chats le plus souvent - comme le célèbre Oscar qui a survécu à trois naufrages. "Il est devenu un véritable porte-bonheur parce que lui, il s'en sort", note M. Baratay. Un club des mascottes des forces alliées est même créé à cette époque.

Après guerre, l'engouement est moindre mais perdure durant les guerres d'Indochine, d'Algérie, du Vietnam... ou encore pour les missions à l'étranger.

Et si certaines mascottes sont toujours présentes aux cérémonies tels le faucon des 48th Highlanders canadien ou l’éléphanteau de l'armée sri-lankaise, elles ont tendance à être remplacées par des déguisements d'animaux ou simplement des peluches. Ainsi lion, guépard, lynx... peuplent sous forme de jouets des bâtiments écoles de la marine française qui portent ces noms de fauves et sont surnommées "la ménagerie".